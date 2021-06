Joel González: "El taekwondo me ha hecho una persona de los pies a la cabeza"

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tawkwondista español Joel González ha cerrado su carrera deportiva señalando que solo tiene "palabras de agradecimiento" para un deporte que la he convertido en "una persona de los pies a la cabeza", una despedida en la que ha reconocido el "sabor agridulce" de marcharse convencido de que es el momento, pero también de que ya no volverá a disfrutar de "la droga de la competición".

"Solo tengo palabras de agradecimiento para el taekwondo. Me ha hecho una persona de los pies a la cabeza. Tengo un sabor agridulce, sabía que me iba tocando porque parece que con 31 años ya te va tocando jubilarte, pero al mismo tiempo no quieres soltar esta droga de la competición. Al final me hace mucha ilusión despedirme rodeado de tantos seres queridos", transmitió González.

El deportista compareció en la sede del Comité Olímpico Español (COE) arropado por el presidente del organismo, Alejandro Blanco, y también por el presidente de la Real Federación Española de Taekwondo, Jesús Castellanos. Tras repartir agradecimientos a familiares, amigos, compañeros, entrenadores e instituciones pública, explicó que desde que empezó su carrera siempre lo ha hecho todo "pensando en el taekwondo".

"No es que me sienta liberado, pero este es el punto que me falta para aparca bien esto, irme como un señor del deporte de élite e intentar ser profesional en otro ámbito. Uno de los momentos más difíciles es saber cuando retirarse, es muy complicado porque siempre crees que puedes más y tú mismo te das cuenta de que no, es un dilema pasional. Pero me siento bien, siento que tocaba y eso es lo importante", reflexionó.

"DA MIEDO EL ABISMO QUE PUEDA LLEGAR AHORA"

A sus 31 años, el catalán explicó que sus sensaciones en este día de su retirada son similares a los que experimentó en la final olímpica de Londres'12, ya que son "los dos únicos días" de su vida donde ha "deseado que el tiempo se pare".

"Como el que está enganchado a una serie, estás viendo 'Juego de tronos' y no quiere que acabe, te da miedo el abismo que pueda llegar cuando pase. He intentado alimentarlo para hacer que no sea un abismo tan grande. Acabé criminología, tengo dos másteres y estoy acabando mi doctorado. Tengo muchas cartas encima de la mesa, ahora tendré que ir descubriéndolas una a una y comenzar una partido nueva. Mi intención es llegar en mi vida profesional a lo máximo como he hecho en el deporte", indicó.

En este sentido, reconoció que la criminología es lo único que le ha "enganchado casi tanto como el taekwondo". "Quería juntar mis dos pasiones y me di cuenta de que también hay caso de crimen en el deporte porque está en todos los ámbitos de la sociedad. Me he especializado en amaño de partidos y no descarto seguir vinculando mis dos pasiones, aunque ahora mismo me voy a tomar un tiempo", dijo González, quien ha colaborado con organismos como LaLiga y que está "a punto" de defender su tesis doctoral sobre apuestas deportivas.

Además, el campeón olímpico sorprendió al elegir un momento especial de su carrera. "Diría el bronce olímpico de Río no por lo que fue, sino por lo que significó. Estuve cuatro años seguidos sin perder un combate. Hay un momento con 22 años que te crees que eres invencible y de repente me rompo la rodilla, me tengo que operar, me cuesta caminar y se me hace todo muy cuesta arriba. Llegar a unos Juegos casi sin poder correr e irme con un bronce me enseñó que a veces la vida te da palos, pero que si eres constante y luchas esos palos a lo mejor no duelen tanto y puedes conseguir lo que te proponías. Por eso quiero a ese bronce olímpico casi tanto como al oro de Londres", desgranó.

BLANCO: "ERES UNA LEYENDA DEL DEPORTE ESPAÑOL"

Por su parte, Blanco recalcó que esta retirada es "un día muy especial que tiene que tiene que llegar y en el que a todo el mundo le entra un poco de tristeza". "Pero si eres capaz de volver la vista atrás verás que ere un grandísimo deportista y una leyenda del deporte español", le dijo.

Además, le pidió que "el taekwondo español no puede prescindir" de alguien como él. "Hagas lo que hagas te pediría que no dejes el taekwondo porque forma parte de tu vida. Eres una de las grandes leyendas del deporte español, pero lo más bonito de tu vida está por escribir. Esto no es una despedida, es un reconocimiento a todo lo que nos has dado. Eres taekwondo puro. Sé feliz, querido campeón", le deseó.

Por último, Castellanos definió a González como "la perfección". "Hizo un ciclo olímpico perfecto con dos oro europeos, dos oros mundiales y el oro olímpico. Es imposible hacerlo mejor y consiguió el éxito que le faltaba al taekwondo español. El taekwondo español y esta federación española siempre estarán en deuda contigo por todo lo que has aportado. Te doy mil gracias por ello. La federación es tu casa y siempre tendrás su puerta abierta, igual que la de mi corazón", le ofreció.

DOS MEDALLAS OLÍMPICAS EN UNA CARRERA PLAGADA DE ÉXITOS

El pasado viernes se hizo oficial la despedida de Joel González, quien a sus 22 años se colgó al cuello la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres al vencer por 17-8 en la final de -58 kg al surcoreano Daehoon Lee, que entonces era el vigente campeón mundial de -63 kg, categoría no olímpica.

Cuatro años después, en Río, González añadió una nueva presea olímpica a su palmarés al batir en un apretado combate por el bronce al venezolano Edgar Contreras (4-3) en -68 kg. Una medalla de mérito para cerrar un ciclo olímpico marcado por una lesión de rodilla que le tuvo más de un año parado.

Además, se proclamó en dos ocasiones campeón del mundo de -58 kg (2009 y 2011, con el subcampeonato de 2015 en -63 kg) y dos veces de Europa en la misma categoría (2010 y 2012). Por todo ello, recibió la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo del año 2013 y el premio al mejor deportista español del año en los Premios Nacionales del Deporte 2012.