López Pinedo: "Si nos vamos con la cabeza alta y el bronce estaremos más contentos"

Álvaro Granados: "Creemos que nosotros nos merecemos el bronce"

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portero de la selección española de waterpolo Dani López Pinedo ha asegurado que se marcharán "más contentos" si además de poder irse con la "cabeza alta" logran la medalla de bronce olímpica ante Hungría, en su último partido con la selección en unos Juegos Olímpicos.

"No sé si ganaremos la medalla, que es importante pero no lo es todo. Queremos plantear nuestro juego, creo que somos el equipo que está jugando mejor, y si nos vamos con la cabeza alta y con el bronce nos iremos más contentos", aseguró en rueda de prensa.

Después del "día duro y difícil" que fue perder ante Serbia en las semifinales del torneo de Tokyo 2020, están listos para sumar un bronce olímpico al palmarés de la selección.

"Teníamos una semifinal y creíamos que teníamos la final muy cerca, aunque fuera ante una Serbia dominadora en los últimos años. Nos quedamos muy cerca. Pero tenemos un premio muy grande que es jugar un tercero o cuarto", destacó.

A nivel personal, sabe que es su último partido olímpico y será "especial". "Evidentemente, con 41 años no te planteas otro ciclo olímpico. Es el último partido olímpico, seguro. Es algo especial pero estoy tranquilo en este aspecto. En la piscina me centro solo en el partido, lo otro lo dejo fuera y no creo que me afecte nada", se sinceró.

Por su parte, el jugador Álvaro Granados cree que el equipo, por el juego desplegado, merece la medalla de bronce. "Siempre compensa, por el esfuerzo que conlleva llegar a este punto, que ha sido muy difícil, por la gente que nos ve y por que creemos que nosotros nos lo merecemos, el bronce. Claro que compensa", manifestó.

"Es como presentarte a un examen, si hay estudiado lo normal es que no estés nervioso. Que sea un 'todo o nada' no es verdad, hemos hecho un campeonato increíble y ahora no vale ponerse nervioso, nos merecemos jugar como hemos hecho y el partido irá bien", auguró.

En cuanto al rival, parece tener claro el punto fuerte y el débil. "Hungría quizá sea el equipo con más individualidades, pero hasta ahora no han estado jugando muy en equipo. Pero siempre basan todo en su talento individual, que tienen muchísimo", apuntó.