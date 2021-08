Maika García: "Londres fue un regalo y ahora venimos a por el oro que merecemos"

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La jugadora de la selección española de waterpolo Maika García ha explicado que la primera olímpica en Londres 2012 "fue un regalo" y que está vez van "con las ideas muy claras" a por el oro que siente "merecer", mientras que su compañera Roser Tarragó ha advertido a Estados Unidos de que llegan "muy hambrientas".

"Londres fue un regalo y ahora venimos a por lo que venimos con las ideas muy claras. Estamos confiada en nuestro juegos y vamos a continuar con nuestra pauta. Son 32 minutos de darlo todo en el agua. En aquel momento, hace nueve años, éramos un equipo más joven. La clasificación para aquellos Juegos ya fue un regalo y fuimos disfrutando de lo que fue cayendo. Ahora venimos a por el oro de verdad. Ya tenemos platas y, ¿por qué no vamos a destronar a Estados Unidos?", se preguntó García ante la prensa.

Además, la boya pidió más valoración para su deporte, no solo cada cuatro años. "Merecemos estar aquí, merecemos ese oro y todo lo acompañe al deporte, y al femenino también en este caso, bueno es. Pero nos centramos en el trabajo que llevamos haciendo hace mucho tiempo. Son nueve años y siete podios, que se dice rápido pero no es nada fácil. Cada día ponemos un poquito para intentar visibilizar nuestro deporte, que está muy poco valorado y queremos que no lo esté solo en los momentos importantes como ahora. Ojalá que el waterpolo continúe estando ahí arriba, donde merece estar", deseó.

Por su parte, Tarragó subrayó que llegan "muy hambrientas" a su segunda final olímpica. "Tenemos muchas ganas de jugar y demostrar por qué estamos aquí. En Londres éramos unas novatas, pero ya no lo somos. Lo único que necesitamos hacer para ganar es dar todas el máximo. Si salimos con disciplina, ordenadas y muchas fuerza las opciones están ahí. Tenemos opciones las dos selecciones, pero esta vez nosotras nos sentimos de verdad con confianza", subrayó.