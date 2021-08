Marta Arce: "No sé cuál, pero creo que puedo sacar una medalla en Tokio"

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La judoca española Marta Arce no sabe qué metal podrá conseguir en los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020, pero sí confía en sus posibilidades de subir al podio después de una carrera plagada de éxitos con tres medallas en su palmarés, además de mostrarse agradecida y sentirse una "privilegiada" por acudir a la capital nipona, la "cuna del judo".

"Si no pensara que tengo alguna posibilidad... Si no te pones una meta alta es complicado entrenar cada día. Yo tengo mucha confianza en poder sacar medalla, no sé cuál, pero a por ello voy. Si lo conseguimos, pues bien, pero si no sabemos que el judo es muy complicado", indicó Arce en declaraciones al Comité Paralímpico Español (CPE).

"A pesar de las restricciones por el covid, las sensaciones están siendo muy buenas. Yo llego bien, en un buen estado de forma y sin lesiones importantes y estoy disfrutando bastante de los entrenamientos. Estamos realizando entrenamientos específicos para nuestros rivales de competición y estamos en las últimas etapas ya todo muy enfocado para ese día", explicó la vallisoletana de 44 años, plata en Atenas 2004 y Pekín 2008, y bronce en Londres 2012.

"A mí me pilla un año más mayor", dijo al ser preguntada por el aplazamiento de los Juegos Paralímpicos debido a la pandemia. "Me he mudado de distrito, he duplicado el tiempo de transporte público para ir a entrenar y sí me ha cambiado el aplazamiento y sí que ha sido durillo, pero también me ha dado tiempo a recuperarme de la cirugía del cruzado, de la fractura de la muñeca y sobre todo a ganar confianza", comentó.

"Las lesiones casi se me olvidan y he vuelto a la competición encontrando bien", añadió Arce, que compite en una modalidad de judo para atletas con deficiencia visual. "Mi regreso ha sido un poquito raro, ya son los bises de mi carrera, tengo una edad, tengo mis medallas, y esto es un privilegio y una oportunidad de estar en Tokio", subrayó.

"Ha sido muy tenso porque me clasifiqué en la última posición con una plaza que podía perder. Fue estresante porque hasta el último segundo no salió, pero estoy satisfecha de haberme ganado la plaza y disfrutar en Tokio, que es la cuna del judo", finalizó Arce, que no quiso olvidarse de los "amigos y compañeros sparrings" que entrenan estos días con ella para llegar a los Juegos de la "mejor forma posible".