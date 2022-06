Miquel Iceta: "La candidatura para los Juegos de 2030 ha sido una oportunidad perdida"

"Si existen varias candidaturas potenciales en un mismo país, el COE deberá evaluar cual es la más potente"

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, lamentó este miércoles "la oportunidad perdida" tras la confirmación del Comité Olímpico Español (COE) de no presentar ninguna candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 por la falta de acuerdo entre los Gobiernos de Aragón y Cataluña.

"Desde el Gobierno lo consideramos como una oportunidad perdida, no escondemos la contrariedad del disgusto que tenemos con esta cuestión. Para 2030 no llegamos porque el compromiso que había llegado el COE con el Comité Olímpico Internacional era la candidatura conjunta de todo el Pirineo", explicó Iceta en la sede del Ministerio de Cultura, antes de la reunión del Observatorio de la Igualdad en la Cultura.

El ministro recordó que el COE es "el encargado de avalar la candidatura", mientras que la obligación del Gobierno es "dar un aval institucional y económico". Preguntado por la labor del Comité Olímpico Español para alcanzar el acuerdo, destacó que siguió desde el primer momento el proceso y "lo han hecho muy bien", pero no se ha alcanzado porque había dos partes en desacuerdo.

"He hablado muy poco de los Juegos en España, pero me he hartado de hablar de ellos en Tokio y en Pekín, lo que creía que era nuestra obligación como Gobierno, dejar claro a las autoridades deportivas del COI que nuestro apoyo era total y que podían confiar", añadió.

También, el dirigente reconoció la baza de la candidatura del Pirineo al no haber sido sede olímpica de los Juegos de Invierno anteriormente. "Era nuestra baza respecto los tres competidores (Sapporo, Vancouver y Salt Lake City), quienes "no tenían que acreditar su capacidad", del mismo que su inconveniente al ya haber sido organizadora.

FUTURAS CANDIDATURAS POSTERIORES A LOS JUEGOS DE 2030

Aragón ya prepara una candidatura centrada en Jaca (Huesca) y aglutinando a todo el Pirineo para 2034. "El futuro habrá que escribirlo sobre la marcha. Y ahí se encarna la posibilidad de que haya un acuerdo o varias candidaturas, que en cuyo caso el COE deberá decidir cuál presenta", apuntó.

De hecho, Iceta citó también la Carta Olímpica, que determina las reglas del juego. "En el caso de que existieran varias candidaturas potenciales en un mismo país para una misma edición de los Juegos, corresponde al Comité Olímpico Nacional seleccionar una de ellas, ya que solamente será posible la presentación de una candidatura por país", leyó el ministro.

"El COE lo que quiere es ganar. Si hay varias candidaturas, deberá evaluar cuál es la más potente desde el punto de vista técnico y cuál es la que tiene más posibilidades de recoger el apoyo del COI", sentenció.