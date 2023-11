Parga: "El COE está en la 'Champions' de la Sostenibilidad, y la vamos a ganar"

El responsable 'verde' del organismo celebra que España está a la "vanguardia" tras participar en una charla en el CEU de Elche



El director de Marketing, Recursos Humanos y Sostenibilidad del Comité Olímpico Español (COE), Manuel Parga, afirmó que el organismo que preside Alejandro Blanco juega en la Liga de Campeones de la Sostenibilidad y celebró que los de París será unos Juegos Olímpicos "neutros" en emisiones de CO2.

"El COE está en la Champions de la Sostenibilidad, y sabemos que vamos a ganar la Copa", apuntó en una entrevista a Europa Press tras participar en la segunda sesión de las jornadas 'Comunicar la Sostenibilidad', organizadas por la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche (Alicante).

En la charla en el CEU, Manuel Parga repasó cómo del deporte puede ser un canal de comunicación para el desarrollo social y medioambiental sostenible "en todos los sectores que impacta", y presentó la estrategia de sostenibilidad que el COE ha implementado desde 2017. "Esto es un viaje de no retorno. Sin duda, la sostenibilidad es rentable porque tienes ahorros financieros, económicos y aporta un valor intangible al posicionar a tu marca", indicó.

Asimismo, Manuel Parga dijo que puede suponer una nueva vía de ingresos por los fondos europeos y nacionales destinados a proyectos de sostenibilidad caso de las iniciativas de 'Evento Deportivo Sostenible' o, junto a su colaborador global Banco Santander, el 'Bosque Olímpico', impulsadas por el COE para compensar la huella de carbono de la delegación española en los Juegos de Tokyo 2020.

De los 32 ayuntamientos que se han presentado han sido seleccionados cinco 'bosques olímpicos' en Pamplona, Rivas Vaciamadrid (Madrid), Camponaraya (León), Onda (Castellón) y Las Palmas de Gran Canaria, y algunas empresas privadas también quieren llevar a cabo acciones de reforestación.

"En el tema del sello de evento deportivo sostenible es una guía que le da una credibilidad de cara a las administraciones públicas que cumplen con la Agenda 2030 y también a los patrocinadores. Todavía tenemos que trabajar más en el de entidad deportiva sostenible, pero sacamos otras herramientas como la calculadora de huella de carbono", señaló.

LA 'NUEVA' INDUSTRIA DE LO SOSTENIBLE

El responsable de Sostenibilidad del COE hizo hincapié en la 'nueva' e incipiente industria de lo sostenible en la que están trabajando las grandes marcas de textil, calzado y superficies para la práctica deportiva.

"Europa está sacando ya una regulación por la que no vas a poder vender una camiseta no sostenible. Pero también de equipamientos deportivos, pistas de atletismo o la nueva regulación que ha salido que prohíbe el césped artificial. Hay una industria de lo sostenible, y no solo en productos sino también en servicios. Las organizaciones deportivas, las marcas, los proveedores, todo el mundo que trabaja alrededor del deporte necesita consultores que sepan cómo transformar ese modelo de negocio hacia un entorno y modelo de negocio más sostenible", anunció.

Por otro lado, celebró el reciente reconocimiento del COI a la estrategia de sostenibilidad del COE por el uso de vehículos híbridos y eléctricos y priorizar el viaje en tren frente al avión en los desplazamientos nacionales, y el avión con minoración de las emisiones de CO2, en los internacionales. "Eso ha sido un orgullo para el COE y para el presidente Blanco, pero sobre todo nos ha confirmado que estamos en la buena dirección", destacó.

PARÍS 2024: RETO SOSTENIBLE Y DE SEGURIDAD

La ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París se celebrará al aire libre, en los alrededores y el propio río Sena, lo que supondrá un reto "sostenible" y "de seguridad" por los millones de aficionados que acudirán a la misma.

"Los Juegos Olímpicos de París van a ser neutros en emisiones de CO2. Se ha trabajado mucho en el tema de construcción y en la ceremonia de apertura al aire libre por el Sena. Eso sin duda es un reto a nivel de seguridad y a nivel organizativo, pero confío en que el Ayuntamiento de París y el Comité Organizador lo cumplan satisfactoriamente", aseguró a Europa Press.

"EL MUNDIAL DE 2030 SERÁ UN MODELO DE INCLUSIÓN"

El COE fue designado por la Oficina de la Candidatura del Mundial de fútbol de 2030 como asesor en sostenibilidad, aspecto en el que trabajan desde los puntos de vista medioambiental con la reducción y compensación de las emisiones de CO2; social porque será un "modelo de inclusión" entre las comunidades portuguesa, marroquí y española; y económico para generar una transformación de los territorios que desarrolle nuevos sectores industriales.

"Por ejemplo, en el tema de energía o de gestión del agua, y el de la agricultura sostenible. Que deje un legado en los territorios tanto de Marruecos, España y Portugal al margen del impacto económico", deseó Parga.

De cara al futuro, el COE se ha planteado también el objetivo de reducir en un 50 por ciento los gases de alcance 1, 2 y 3. "El COE está a la vanguardia en temas de sostenibilidad en el movimiento olímpico. O sea, si nos comparamos con comités olímpicos de Australia, Nueva Zelanda, Dinamarca, que son referentes en temas de sostenibilidad, el Comité Olímpico Español les gana. Esto nos lo ha reconocido el COI", se enorgulleció.

La fórmula es que el COE es una entidad pequeña, más flexible, cien por cien privada, más rápida y que emprende proyectos piloto con éxito para replicarlos en otras partes del planeta.

"Fuimos el primer comité olímpico del mundo en firmar el compromiso 'Sport for Climate Action' de la ONU, que nos compromete a reducir las emisiones de CO2 de alcance 1, 2 y 3 al 50 por ciento en 2030, cosa que no es fácil, pero sabemos que lo vamos a conseguir, y ser 'Net Zero' en 2040. ¿Estamos en la Champions de la Sostenibilidad? Sí, y sabemos que vamos a ganar la Copa", sentenció.