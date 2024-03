Pérez de Vargas: "La vieja guardia está aquí porque sabe la importancia de estos partidos"

GRANOLLERS, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El balonmanista español Gonzalo Pérez de Vargas, portero de los 'Hispanos', afirmó este viernes que "la vieja guardia" de la selección nacional está destacando en el Preolímpico de Granollers "porque sabe la importancia" de este peaje para lograr su billete a París 2024.

"Lo importante es que nosotros no dudamos. Salimos muy fastidiados de enero, no estuvimos bien y somos conscientes. Pero el objetivo de estar en los Juegos Olímpicos es muy grande, la vieja guardia está aquí porque sabe la importancia de estos partidos. En defensa hemos estado sobresaliente, me han ayudado y así es más fácil jugar", declaró Pérez de Vargas a RTVE después de ganar por 32-22 a Eslovenia.

"Hemos disfrutado muchísimo después de lo que pasó en el Europeo. El premio era importante, no estamos clasificados pero damos un paso adelante casi definitivo, hay que confirmarlo. El ambiente en Granollers nos ha dado alas al principio, porque no hemos entrado bien al partido. Tener la grada así es una pasada", subrayó el guardameta.

Pese a sus dos triunfos en las dos jornadas ya disputadas de este Preolímpico, Pérez de Vargas se mostró cauto. "Después del objetivo tenemos el foco muy puesto aquí. Ojalá confirmar el billete a París y creo que queda mucho. Tendremos que ir cumpliendo objetivos, disfruta del partido del domingo, y luego ya veremos", dijo al respecto.

"No está siendo un año del todo fácil, puede pasar en cualquier temporada en cualquier carrera de un jugador. Intento hacerlo lo mejor posible y hoy jugando con un pabellón así, en cuanto el partido ha cogido color, me he divertido y se nota cuando disfrutas", resumió finalmente.