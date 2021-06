Sandra Sánchez: "Entreno para hacer un karate tan bueno que valga un oro

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La karateca española Sandra Sánchez está "entusiasmada" con la cercanía de los Juegos de Tokio, que serán "inolvidables" y que supondrán su debut olímpico y el del karate, y ha reconocido que entrena cada día para hacer que su trabajo "valga una medalla de oro".

"El objetivo es que el karate de Sandra sea tan bueno, haciendo los katas lo más perfecto posible, y que valga esa medalla de oro. Entreno para hacer un karate tan bueno que sirva para conseguir esa medalla olímpica", señaló en declaraciones a Europa Press tras el acto de despedida a las deportistas olímpicas celebrado este viernes en el Senado, en el que estuvo acompañada de las internacionales de balonmano Silvia Navarro y Shandy Barbosa.

Además, la talaverana reconoció que está "entusiasmada, ilusionada y con muchísimas ganas" de estar en la capital nipona. "Estoy viendo que por fin se hace realidad y tengo muchas ganas de estar ya en el tatami compitiendo", confesó. "Me dicen mucho que no van a ser como otros Juegos, pero yo no he vivido ningunos, así que no voy a poder compararlos", explicó.

"Habrá muchas restricciones, pero tenemos que dar seguridad al país, ya que se toman el riesgo de organizar los Juegos Olímpicos. Sobre todo va a primar la ilusión del sueño cumplido de los primeros Juegos Olímpicos del karate, que ojalá que no, pero que de momento también van a ser los últimos. En Japón, el karate tiene muchísima tradición, después está el año que hemos vivido... Hay muchas cosas que van a hacer estos Juegos inolvidables", indicó.

Sobre el año de aplazamiento por la pandemia de coronavirus, aseguró que fue "una montaña rusa de emociones", aunque para ella resultó "positivo". "Tenía un año más para disfrutar del camino olímpico y prepararme", dijo. "Lo peor que pasamos como deportistas es la incertidumbre de no saber si había Juegos, de estar a tres meses y no poder entrenar", subrayó.

"Eso hizo que todos lo pasáramos mal, con muchos compañeros que no pudieron entrenar nada; yo me sentía una afortunada, porque podía entrenar en casa, y con el entrador 24 horas. Cuando nos dijeron que eran para el año siguiente, te cambia la cabeza, tienes un año más para entrenar y para hacer que 2021 pueda ser mejor de lo que iba a ser 2020", relató.

Por último, Sánchez valoró el acto celebrado este viernes en el Salón de los Pasos Perdidos del Senado. "Es importante tener el apoyo de nuestro país tan cerca de Tokio, sentirnos arropada, y espero que ese apoyo se mantenga sea cual sea el resultado. Los deportistas somos mucho más que las medallas y hay que valorar mucho el trabajo que hay detrás", finalizó.