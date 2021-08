Sandra Sánchez: "Me explota el corazón, he vivido millones de emociones juntas"

"Estaba muy segura de mi trabajo"

"Lo hice a pesar de todos los factores que había en contra"

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La karateca española Sandra Sánchez ha asegurado que afrontó la final de kata de los Juegos Olímpicos de Tokio, en la que se colgó la medalla de oro, "muy segura" de su trabajo, y ha reconocido que es "el día que más emociones juntas" ha vivido y que todavía le "explota el corazón" de la felicidad de haber conseguido el objetivo con "todos los factores que había en contra".

"Todavía tengo que darle tiempo a todo lo que estoy sintiendo porque me explota el corazón", declaró en rueda de prensa. "Fue el día que más emociones juntas he vivido. Ayer fue una explosión de millones de emociones que todavía están ahí, me explota el corazón. Eran los primeros Juegos, la primera final olímpica, era nuestro aniversario de boda... Eran demasiadas emociones. Fue un día increíblemente especial e inolvidable", añadió.

Además, es consciente de "todos los factores que había en contra", como unos posibles arbitrajes 'caseros' o el hecho de estar en Japón. "Pero lo hice. Yo pensaba que iba a estar más nerviosa, la gente me hablaba de los nervios y la presión. No me sentí especialmente nerviosa como en otras ocasiones, cuando tenía alguna inseguridad respecto a algún enfrentamiento. Esta vez no, estaba muy segura del trabajo que había hecho con Jesús. Es imposible hacer más de lo que hemos hecho. Yo sabía que lo había dado todo y eso me aportaba tranquilidad", expresó.

"Estuvimos diez días en Fujinomiya y nos vino muy bien. No estábamos en la Villa, en ese ambiente en el que te pueden más los nervios y la emoción, era como la vida que teníamos en el CAR. En la Villa, a la que llegamos el día 1, ya se vive con más emoción", relató.

En cuanto a la medalla, la castellano-manchega reconoció que todavía no tiene un sitio preparado para ponerla. "Yo la pondría debajo de la almohada toda la noche, pero creo que Jesús no me va a dejar", bromeó. "Habrá que buscarle un hueco con una foto mía con Jesús. Esta medalla no es mía, es de los dos y de mucha gente", dijo sobre su entrenador y marido, Jesús del Moral.

Por otra parte, Sánchez reconoció que le hubiese gustado que le hubiese acompañado su familia en ese momento. "Me hubiera encantado que hubiera estado mi familia, pero he sentido la energía de todo el mundo, la llevaba en mi cabeza", afirmó. "Cuando se decidió de que solo iba a haber público japonés, era una presión añadida. Cuando se decidió que era sin público pensamos que quizás era positivo, que no habría esa presión de la gente", continuó.

Sobre el debut del deporte en una cita olímpica, indicó que "el 'feedback'" que están dando "es positivo". "Estamos transmitiendo muchos valores y respeto", apuntó, antes de hablar de la ausencia del karate del programa olímpico en París 2024. "Cuando nos llega la noticia piensas qué hemos hecho mal. A día de hoy tampoco tenemos ninguna explicación real. Te genera una sensación de impotencia", manifestó.

"No sabemos por qué nos hemos quedado fuera, con lo cual tampoco sabemos lo que tenemos que hacer para estar dentro. Todo lo que está escrito, lo cumplimos. Te genera rabia, no es justo. El karate es muy grande, enseña muchas cosas. Ya que la decisión se tomó sin que se hiciera nuestro debut olímpico, ojalá esta experiencia sirva para que volvamos a estar dentro", deseó.

Por último, Sánchez reconoció que le haría muchísima ilusión ser la abanderada de España en la ceremonia de clausura, aunque no sabe si es posible. "Lo dejo caer. Todavía no sé si puedo ir a la ceremonia de clausura, no sé si me puedo quedar en la Villa Olímpica hasta el día 8", finalizó.

BLANCO: "HA SIDO EL MOMENTO DE MAYOR GLORIA QUE HE VIVIDO"

Por su parte, el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, se ha emocionado recordando el momento y ha alabado el trabajo de Sánchez. "Si tuviese que definir el momento de mayor gloria que he vivido, y he vivido muchos, seguramente lo de ayer ha sido el éxtasis. Ha venido una de Talavera a ganarle en katas a Japón en el país donde se inició el karate. Ayer, cuando te dan vencedora, tu cara y la nuestra fueron de que se parase el mundo", expresó.

"No he parado de hablar de Sandra, de lo que significa ganar a los japoneses en Japón. Yo que soy gallego, imagínate que hay un concurso en Galicia de hacer vino del Ribeiro, ¡y viene un japonés y gana a los gallegos! Eso es lo que has hecho", continuó.

En este sentido, explicó que el oro es "la continuación de toda la trayectoria de ser la número uno del mundo". "Has tocado el cielo. El éxtasis de ayer, ganando en katas en el debut olímpico a una japonesa en Japón... Hacer más es imposible. No sé qué nos dijimos en ese abrazo interminable, pero he sido inmensamente feliz", apuntó. "Sabes que te quiero mucho, que valoro mucho el trabajo que has hecho, disfrútalo", señaló.

"El karate tiene que seguir siendo olímpico, y ojalá con ejemplos como el tuyo lo pueda ser en Los Ángeles. Estoy convencido de que lo volverá a ser", concluyó, antes de definir a la talaverana como "un ser excepcional".