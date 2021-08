Teresa Portela: "Escuché muchas veces que el 200 era para jóvenes, pero yo hice lo que sentía"

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La flamante medallista de plata de piragüismo en el K1 200, Teresa Portela, se mostró "muy feliz" tras su llegada a España este jueves y destacó su esfuerzo y superación para alcanzar un podio olímpico en Tokio, además de recordar que "muchas veces" le habían quitado las ganas de presentarse a una prueba destinada, tradicionalmente, a palistas más jóvenes por su velocidad.

La gallega, de 39 años, lo consiguió en la capital japonesa después de un final de infarto que sigue "siendo un sueño" cuando lo recuerda. "Sentía que estaba viviendo algo grande, era consciente que unas milésimas lo cambiaban todo, pero pude remar la final vaciándome y me encontré fuerte en mi prueba", indicó Portela en su recibimiento en el Comité Olímpico Español.

"Era una medalla deseada que perseguí durante muchos años. Ahora estoy deseando compartirla. Lo que gané lo ganamos nosotros. Esto es gracias a un equipo. Mis entrenadores, fisioterapeutas y la familia. Estamos deseando llegar a casa para poder compartirla con todos. Con el piragüismo en particular y con todos los seguidores españoles", agregó.

Portela, que tiene "ganas de celebrarlo", destacó lo difícil que fue la preparación y lo mal que llevó el aplazamiento de los Juegos de Tokio por la pandemia. "Escuché muchas veces que el 200 era para jóvenes, que la velocidad no era para mí, pero yo hice lo que sentía. He ido contra todo pronóstico, con 39 años, y he podido demostrar que estoy en activo en velocidad y es por algo. Cerré los ojos e hice lo que creía", insistió.

"He luchado, he insistido y ahora -cada vez que veo la medalla- me acuerdo de tantos y tantos momentos. De los sábados y domingos, de los entrenamientos a todas horas, de perderme celebraciones y muchas cosas más por este sueño. Ahora la veo y siento mucho orgullo", dijo la de Cangas, que ha entrado en la historia del deporte española al ser la deportista nacional con más participaciones olímpicas. Seis, todas desde Sydney 2000 incluida.

Además, Portela también mostró su agradecimiento a todo el deporte español porque estos días en la Villa Olímpica escuchó "muchas veces" que era ella quien merecía la medalla. "Todos queríamos esa medalla y se me resistió bastante, pero sí es verdad que todo el mundo me decía que tenía que ganarla. Estoy muy contenta y muy agradecida a la Federación de Piragüismo, al COE y a todo el deporte español", subrayó.

"RÁPIDO DI UNA VUELTA AL APLAZAMIENTO"

Preguntada por cómo vivió el aplazamiento de los Juegos de Tokio el año pasado, debido a la pandemia por coronavirus, Portela reconoció que no fue de su agrado cuando recibió la noticia. "Al principio no llevé bien el aplazamiento de Tokyo 2020, pero luego le di una vuelta y lo tomé de manera positiva", admitió.

"Pensé que tenía más tiempo para prepararme, y era verdad, así que la cabeza rápido cambió de objetivo, nosotros estamos acostumbrados a esto. Esta medalla es lo que quería, la veo y pienso todo lo que me ha llevado a mejorar para conseguirla", finalizó Portela.