Zapata: "Esta plata es para mi hija Olympia"

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El gimnasta español Rayderley Zapata ha dedicado la medalla de plata conquistada en la final de suelo de gimnasia artística de los Juegos Olímpicos de Tokio a su hija Olympia, de dos meses, además de acordarse de todos los que le han ayudado a cumplir su sueño olímpico.

"Se la dedico a mi hija, por supuesto, va 100% para ella", indicó Zapata, de 28 años y primer gimnasta español que gana una medalla olímpica desde Gervasio Deferr en Pekín 2008; durante la competición ya había mostrado un babero con el nombre de su hija.

"Esta plata sabe superbien, sabe al pulpo a la gallega que me voy a comer con mi mujer, con mi suegra y con mi familia, sabe a la mariscada que me voy a comer con Néstor Abad, al Foster's Hollywood al que voy a invitar a Javier Hinojosa. Le he enviado todos los vídeos para ver qué ejercicio tenía menos penalización", apuntó.

Además, el hispano-dominicano se acordó también de su entrenador, Francisco Siscar. "También sabe a mi entrenador, que es muy pesado, pero más pesado soy yo. Pero ser pesado ha valido la pena. Estamos muy contentos", bromeó.

Zapata terminó la competición empatado a 14,933 con el israelí Artem Dolgopyat; el desempate se decidió por la dificultad del ejercicio de Dolgopyat. Con esta presea, España suma seis tras el oro de Fátima Gálvez y Alberto Fernández (tiro olímpico por equipos), las platas de Adriana Cerezo (taekwondo) y Maialen Chourraut (piragüismo) y los bronces de David Valero (mountain bike) y Pablo Carreño (tenis).