La Federación Internacional de Pádel pide ser deporte olímpico en Brisbane 2032: "Estamos listos para el futuro"

Archivo - Bandera con los anillos olímpicos, en París. - Peter Kneffel/Dpa - Archivo

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Internacional de Pádel (FIP) y Premier Pádel reclamaron este martes ser deporte olímpico, con motivo del Día Mundial del Pádel, ya que consideran que este deporte "está listo" para los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032.

"Para conmemorar la ocasión, la federación renueva su llamamiento a favor de la posible inclusión del pádel en los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032, destacando la participación mundial en este deporte, la igualdad de género y el formato flexible de las competiciones", defendió la FIP en un comunicado.

La federación reforzó este argumento mediante un estudio en el que estima que hay alrededor de 40 millones de jugadores aficionados en todo el mundo, y que actualmente se juega al pádel en 191 países y territorios repartidos por los cinco continentes. Además, las mujeres representan el 47% de los participantes, y existen más de 91.000 pistas.

Por ello, el organismo mundial de pádel cree que su estructura de competiciones, que conecta la formación de las categorías inferiores con el pádel profesional, ofrece "vías de desarrollo para el talento emergente" y proporciona al deporte "una plataforma global consolidada".

Asimismo, la FIP defendió que "los rápidos intercambios y los espectaculares puntos resultan inmediatamente atractivos para el espectador y fáciles de compartir, mientras que sus reglas accesibles ayudan a las nuevas audiencias a seguir la acción". "Las competiciones masculinas y femeninas comparten el mismo escenario, y un formato compacto con pistas modulares ofrece flexibilidad en la planificación y organización de las sedes", agregó.

Por su parte, el presidente de la Federación Internacional de Pádel, Luigi Carraro, aseguró que este deporte puede aportar a Brisbane 2032 "una comunidad global, una competición emocionante tanto para mujeres como para hombres", la cual la gente puede "descubrir y seguir practicando". "Nuestra ambición es brindar a la próxima generación, tanto en Australia como en todo el mundo, la oportunidad de soñar con representar a su país en el escenario olímpico", destacó.

Por último, esta campaña del Día Mundial del Pádel cuenta con el apoyo de un nuevo vídeo que recoge todos los argumentos y destaca la contribución potencial de este deporte a los Juegos. "El pádel está preparado para el futuro. El pádel está listo para Brisbane 2032", zanjó el mensaje en la pieza audiovisual.