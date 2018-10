Piqué, seguro de su Davis: "De momento Nadal va a asistir, qué más queréis"

Actualizado 17/10/2018 23:35:01 CET

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué mostró plena confianza en el futuro éxito de la nueva Copa Davis, reformada en su formato con el acuerdo de su empresa Kosmos con la ITF, aún en conversaciones para lograr el mejor escenario, sin pensar "individualmente" sino en selecciones, y eso sí con la presencia casi segura del "número uno Rafa Nadal".

"No pensamos individualmente en cada jugador, queremos que estén las mejores raquetas pero nos tenemos que centrar en la competición y en la competición por equipos, que es lo que es la Davis. Es la única competición en la que los jugadores no han sido tan importantes como las federaciones", indicó el presidente y fundador de Kosmos, en la presentación este miércoles del acuerdo para que Madrid acoja la Davis en 2019 y 2020.

El próximo año, del 18 al 24 de noviembre, la Davis estrenará un nuevo formato que cambiará 118 años de historia. Comprimir su desarrollo a una fase final, más allá de una previa en febrero, sin duda era una de las claves, pero el calendario sigue dando problemas con el mes de noviembre chocando con el descanso de los jugadores. Novak Djokovic, Roger Federer o Alexander Zverev dejaron caer críticas en las últimas semanas.

Sin embargo, Piqué destacó la solidez del proyecto, una competición que se basa en equipos y no en individuos. "Es una competición por equipos, que representan a sus naciones. El cuadro perfecto es imposible que suceda, porque habrá 'tops' que no se clasifiquen. Queremos centrarnos en los equipos, creemos que Argentina puede traer buenos jugadores y afición, y lo mismo con Gran Bretaña", afirmó sobre los invitados en 2019.

El apretado y largo calendario de la ATP añadió un desafío más a la Davis con el anuncio de la Copa del Mundo ATP el pasado mes de julio, un mes antes del acuerdo entre ITF y Kosmos, y que se disputaría a partir de 2020 en enero. Además, la Laver Cup, con organización de Roger Federer, se disputa en septiembre. "Estáis muy preocupados en las grandes raquetas y de momento Rafa, que es el número uno, va a asistir si no está lesionado, qué más quieres. Tengo esperanzas que estén todos presentes", comentó.

"Creemos que es una buena fecha. Sabemos lo complejo del mundo del tenis. Hemos tomado mucho tiempo para tomar esa decisión y aún estamos en negociaciones para poder hacer un torneo único con ITF y ATP, pero mientras tenemos que arrancar y lo hacemos en una semana en la que no molestamos a nadie y los jugadores se van a involucrar", dijo, tratando de uno a uno los casos del 'Big 3'.

"He hablado con todos los jugadores. Con Rafa es muy positivo respecto al evento y que sea en Madrid le gusta más aún. Mi viaje a China no fue por la declaraciones de Djokovic. No dice que no va a jugar la Davis, dice que si tiene que elegir entre la Davis y la Copa del Mundo de la ATP, si al final sucede, va a jugar la ATP. Cada caso es muy individual. He hablado con Rafa y si no tiene lesión va a estar. El caso de Roger es muy atípico", comentó.

"Para muchos es el mejor de la historia, un ídolo para todos, pero respecto a la Davis no es de los que más ha jugado. No esperábamos tampoco que pudiera participar. Si juega será fantástico pero históricamente ha priorizado otros torneos. Con Novak estamos en conversaciones y soy positivo, podemos llegar a un entendimiento con él. Es una pieza fundamental, es el futuro número uno y a Novak le encanta la Davis", añadió.

El dirigente de Kosmos valoró la decisión de ATP de montar la Copa del Mundo y torpedear en cierta manera su proyecto. "Nadie puede saber si pueden coexistir o no. La Davis tiene 118 años, la de la ATP es un proyecto que no está constituido aún. La Davis tiene muchas más credibilidad. Nosotros siempre hemos intentado ir en nuestro camino y abriendo la puerta a hablar, pero en ese momento nuestro proyecto no era una realidad o no se pensaban que lo lograríamos y entendieron que lo mejor era tirar adelante", zanjó.