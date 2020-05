Belasteguín: "Entreno cada día como si fuera el último de mi carrera"

"No hay ni un sólo día que no me levante con algún dolor", desvela el número uno del mundo de pádel durante más de 16 años

El jugador argentino de pádel Fernando Belasteguín 'Bela', ex número uno del mundo, afirmó que se entrena cada día "como si fuera el último" de su carrera profesional por respeto a su familia, en la charla online 'WITL Talks at home' by Andbank, impulsada por la plataforma de contenidos 'Where is the limit?' y que lidera el ex Director Ejecutivo (CEO) de GAES Antonio Gassó.

"No hay ni un solo día que no me levante con algún dolor. Mientras que me duela el cuerpo significa que el día anterior me entrené al máximo. Estuve 16 años y 8 meses como número uno del mundo de forma consecutivo gracias a que tuve compañeros iguales o mejores que yo", dijo el argentino, de 41 años, que vive en España desde hace dos décadas.

En su vigésimo sexta temporada en el circuito profesional, Fernando Belasteguín, que fue el número uno del mundo de pádel más joven de la historia, con 22 años, y permaneció en el liderato de 2002 a 2018, explicó que los aficionados le suelen preguntar si no se cansa de jugar y entrenar.

"Pero les digo que no. Tengo la suerte de haber conocido las tres sensaciones de los deportistas: la primera, perder; la segunda, ganar y poder ser número uno en tu deporte, algo que podemos sentir muy pocos; y la tercera, entrenar cada día como si fuera el último de mi carrera por respeto a mi familia", resumió.

Para 'Bela', esa sensación "es incomparable" con ser número uno. "Voy a entrenar cada día como si fuera el último y gano cada día el número uno yendo a entrenar. Si alguien conoce alguna motivación más grande que la familia, que me lo diga, porque yo no la conozco", manifestó el quíntuple campeón del mundo.

En este sentido, el gran referente de la historia del pádel desveló la enseñanza que ha extraído del período de confinamiento por la pandemia de la COVID-19. "Estas nueve semanas que llevamos encerrados me ha permitido decirles a mis amigos de España que pasen a ver a sus familias, que tienen a cinco minutos y llevan semanas sin ver. Que lo hagan por respeto a los que nos vinimos a ganar la vida y estamos muchos meses fuera de nuestra casa", aconsejó.

Además de Belasteguín también intervinieron en las WITL Talks at home Sara Carmona, directora y profesora en un centro de enseñanza deportiva; el guitarrista español Pablo Sáinz-Villegas, considerado como el sucesor de Andrés Segovia y que ha ofrecido recitales en más de 40 países; y Jacobo Parages, quien ha trabajado Marketing y Comunicación en distintas multinacionales en Inglaterra y en España.

Esta versión virtual del programa de conferencias motivacionales WITL Talks pretende ayudar a la población a obtener las claves para afrontar de mejor forma el desconfinamiento progresivo por la pandemia del coronavirus.