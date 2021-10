Se retira el exnúmero 1 Seba Nerone: "Lo di todo, no tengo más"

BARCELONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jugador argentino de pádel Seba Nerone se retirará esta temporada después de 25 años en la élite de la competición y tras haber sido número 1 del ranking en 2001, al sentir que no tiene nada más que ofrecer y pasar a formar parte de la nueva dirección del World Padel Tour (WPT).

"Llega el momento. Era una especie de secreto a voces, y es hora de hacerlo oficial. Estos son los últimos torneos que me quedan. La sensación con la que me voy es que lo di todo, no tengo más", anunció en declaraciones facilitadas por WPT.

Nerone, cinco veces campeón del mundo y número 1 del ranking junto a Gaby Reca en 2001. Con él jugaron Sanyo Gutiérrez o Álex Ruiz. "Sin lugar a dudas su legado será eterno. Ha llegado el día. Una de las grandes leyendas de este deporte cuelga la pala", aseguraron desde el circuito profesional.

En este tramo final de la temporada, Nerone disputará sus últimos dos torneos en México, que se jugarán el 2 de noviembre en el Club Rivapadel, y en su natal Buenos Aires, en el torneo en el que jugará el cuadro final con un 'wild card' junto a su compañero y amigo Maxi Grabiel.

A partir de entonces, el argentino seguirá ligado al WPT con un papel "muy importante" en la nueva dirección de World Padel Tour. Además, continuará siendo el comentarista oficial en las retransmisiones de los torneos del circuito.