El Ibex 35 abre con una caída del 1% y pierde los 19.200 puntos, con el petróleo subiendo a 111 dólares

Archivo - Reloj del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este jueves con una bajada del 1,01%, lo que le ha llevado a perder los 19.200 enteros, hasta situarse en los 19.129,2 puntos.

Los inversores siguen pendientes de los acontecimientos en Oriente Próximo por su influencia en los precios del petróleo, que están subiendo de nuevo este jueves, hasta superar los 111 dólares, tras un ataque con muertos a un campo petrolífero de Saudi Aramco y nuevos ataques a barcos petroleros en el Golfo Pérsico por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Al menos dos personas han muerto y otras dos han resultado heridas como consecuencia de un presunto ataque de la insurgencia hutí de Yemen contra el campo petrolífero saudí de Shaybah, propiedad de Saudi Aramco, según han confirmado fuentes del Ministerio de Energía a la agencia oficial de noticias saudí, SPA.

Los hutíes todavía no se han pronunciado sobre este incidente pero llevan semanas convirtiendo los yacimientos saudíes, la mayoría propiedad de la estatal Aramco, como el de Shayba, en objetivos de sus ataques contra Arabia Saudí, aliada del Gobierno yemení en su guerra contra los insurgentes.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha anunciado haber "alcanzado simultáneamente" a cuatro buques al sorprenderlos "transfiriendo cargamentos de petróleo" en el golfo Pérsico tras perseguirlos al detectar que habían transitado por rutas en el estrecho de Ormuz consideradas ilegales por Teherán.

"Tras haber emitido advertencias previas a las compañías marítimas infractoras que, engañadas por el ejército invasor estadounidense, habían transitado por rutas ilegales, los efectivos de la Fuerza Naval detectaron y siguieron a cuatro buques que habían utilizado dichas rutas", ha anunciado la Armada de la Guardia Revolucionaria en un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada al propio cuerpo militar, que sostiene que sus marinos "continúan gestionando y controlando el estrecho de Ormuz".

De su lado, el Ministerio de Exteriores de Irán ha defendido que las dificultades de Estados Unidos (EEUU) para lograr un acuerdo con la República Islámica que ponga fin a la guerra entronca con "el incumplimiento de los compromisos diplomáticos" de la Administración de Donald Trump y su "adicción a la fuerza y la presión", más que con el liderazgo religioso iraní, como alegó en la víspera el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio.

En esta coyuntura, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 2,6% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 111,7 dólares por barril. Por su parte, el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se encarecía un 2,3%, hasta los 99,4 dólares por barril.

Además de los acontecimientos en Oriente Próximo, los inversores siguen de cerca los resultados de las tecnológicas. Tras el cierre del mercado de ayer se conocieron los resultados de Tesla y Meta.

Tesla logró un beneficio neto atribuido de 804 millones de dólares (715,56 millones de euros) en el tercer trimestre, lo que supone una caída de sus ganancias respecto al mismo periodo del año anterior del 42%. Sus ingresos se situaron en 28.046 millones de dólares (24.960,94 millones de euros), una cifra similar a la del tercer trimestre de 2025.

Por su parte, Meta obtuvo un beneficio de 52.481 millones de dólares (46.676 millones de euros) en los nueve primeros meses del año, cifra un 39% superior a la del mismo periodo de 2025, gracias a la publicidad en sus redes sociales y a la inteligencia artificial (IA). La empresa propietaria de WhatsApp, Instagram y Facebook elevó sus ingresos un 29% entre enero y septiembre, hasta los 181.712 millones (161.621 millones de euros).

En España, Bankinter ha comunicado, antes de la apertura de la Bolsa, que obtuvo un beneficio neto atribuido de 900,67 millones de euros hasta septiembre, lo que supone un alza del 11% más en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior.

Por su parte, Atresmedia registró unos ingresos netos totales de 724,3 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un 4% más que de enero a septiembre de 2025.

Asimismo, Metrovacesa ha indicado que obtuvo unos ingresos de 465 millones en los nueve primeros meses del año, cifra un 75% superior a la del mismo periodo de 2025.

En este marco, en los primeros compases de negociación de este jueves en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Telefónica (+1%), Cellnex (+0,9%), Repsol (+0,5%) y Enagás (+0,3%).

En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a Bankinter (-4,8%), IAG (-2%), Santander (-1,7%) y Puig (-1,68%).

En este escenario, las principales Bolsas europeas inauguraban la jornada con signo negativo. Londres caía un 0,6%, mientras que París retrocedía un 1,1% a las 9.15 horas, mientras que Milán se dejaba un 0,1%. De su lado, Francfort retrocedía un 0,9%.

En el mercado de divisas, el euro recuperaba posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1241 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años avanzaba hasta el 4,096%.