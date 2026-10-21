El Ibex 35 baja un 0,1% en la apertura pero mantiene los 19.000 puntos, con el petróleo en 110 dólares

Archivo - Edificio de la Bolsa de Madrid - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este miércoles con una bajada del 0,08% que le ha llevado a situarse en los 19.076,4 puntos, logrando mantener la cota de los 19.000 enteros que consiguió retener el martes.

No obstante, pasados los primeros instantes de la apertura, el selectivo ampliaba sus pérdidas hasta el 0,3%, situándose en 19.034 enteros.

Los mercados seguirán hoy pendientes de los resultados empresariales de grandes tecnológicas después de conocerse ayer las cuentas de SpaceX, que se anotó un beneficio neto atribuido de 4.404 millones de dólares (3.926 millones de euros) en el tercer trimestre de 2026, en contraste con los 'números rojos' de 1.054 millones de dólares (940 millones de euros) contabilizados entre julio y septiembre del año pasado.

El fundador y consejero delegado de SpaceX y Tesla, Elon Musk, ha mostrado su respaldo a una fusión entre ambas empresas, lo que daría lugar a un gigante tecnológico que le situaría entre las mayores compañías del mundo por capitalización bursátil, con cerca de 3,5 billones de dólares, y que supondría la mayor fusión empresarial de la historia.

En este sentido, SpaceX y Tesla han creado un comité para estudiar la posible fusión de ambas empresas, aunque Musk ha dejado claro que no hay garantía de que la operación vaya a producirse.

Este miércoles se conocerán los resultados de Tesla e IBM tras el cierre de las Bolsas europeas. En España, Iberdrola ha comunicado, antes de la apertura del mercado, que obtuvo un beneficio neto de 5.816,1 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa un incremento del 9,6% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, impulsado por la plusvalía neta de 953 millones de euros de la venta de su negocio en México a Cox, que mejoró de nuevo sus previsiones para 2026 y apunta a unas ganancias récord al cierre del año.

Los inversores también estarán atentos a los acontecimientos en Oriente Próximo, en un contexto marcado por las dudas sobre los avances diplomáticos entre Estados Unidos (EEUU) e Irán para poner fin a la guerra.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha confirmado que las negociaciones indirectas con EEUU continúan a través de países intermediarios, entre ellos Qatar y Pakistán, y ha asegurado que Washington comunicó a Teherán su aceptación de las condiciones iraníes para la reapertura del estrecho de Ormuz, aunque "puso sobre la mesa condiciones propias".

Araqchi ha detallado en una entrevista concedida a la cadena iraquí Al Iraqiya, y recogida por la agencia de noticias iraquí INA, que Irán presentó una iniciativa de siete días que contempla la apertura del estrecho en su sexta jornada, siempre que EEUU acepte y respete las condiciones iraníes.

Pese a que el ministro no ha revelado el contenido de las exigencias estadounidenses, ha explicado que las demandas de Teherán se refieren a cuestiones de seguridad y economía abordadas en rondas anteriores.

Ante esta coyuntura, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 1,6% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 110,5 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se encarecía igualmente un 1,5%, hasta los 99,3 dólares por barril. De este modo, el Brent va camino de una subida mensual de más del 10%.

REPSOL LIDERA LAS SUBIDAS DEL IBEX 35

En este marco, en los primeros compases de negociación de este miércoles en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizabn Repsol (+1,45%), ACS(+0,6%), Solaria (+0,5%) y Unicaja (+0,4%).

En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a Arcelormittal (-1,4%), Amadeus (-1,2%) e IAG (-0,9%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas inauguraban la jornada con signo mixto. Mientras Milán y Francfort retrocedían un 0,2%, Londres se dejaba un 0,3%. Sin embargo, París abría con un alza de casi el 0,1%.

En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,122 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años escalaba hasta el 4,056%.