El Ibex 35 cede un 0,19% y se sitúa al borde de los 19.000 puntos tras la victoria de Lula en Brasil

Archivo - Interior del Palacio de la Bolsa, a 22 de septiembre de 2023, en Madrid (España). - Marcos Villaoslada - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión de este lunes con un leve retroceseo del 0,19%, hasta situarse en los 18.953,56 puntos, en un contexto marcado por la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales brasileñas, la publicación de resultados empresariales y el contexto geopolítico.

En España, el resultado de los comicios en Brasil está afectando en mayor medida a los valores con exposición a este país, como son Telefónica, Banco Santander y Mapfre.

"Tras la primera vuelta, celebrada a principios de octubre, los mercados habían descontado en gran medida una victoria de Bolsonaro; esto sugiere una corrección significativa en los activos brasileños y una mayor volatilidad, dado que persisten las dudas en torno a la política fiscal. La implementación de medidas legislativas dependerá de la capacidad para formar coaliciones en un Congreso fragmentado y de tendencia mayoritariamente de centroderecha", explica la analista de renta fija de Julius Baer, Eirini Tsekeridou.

En el plano geopolítico, las fuerzas hutíes han lanzado varias operaciones militares con misiles balísticos y drones contra diversos objetivos de Arabia Saudí, incluyendo el aeropuerto internacional Rey Jalid en Riad y varias estaciones de bombeo de petróleo.

El portavoz militar de los rebeldes hutíes, Yahya Sari, ha anunciado este lunes a través de un comunicado que sus fuerzas armadas han atacado "con éxito" el aeródromo de la capital saudí empleando un misil balístico que, según ha afirmado, logró un impacto "con precisión".

Así, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, retrocedía un 1,48% en la media sesión de las Bolsas europeas, hasta los 114,99 dólares por barril, mientras que el coste del West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, recortaba su precio un 2,04%, hasta los 101,16 dólares.

En el terreno empresarial español, se ha conocido, antes de la apertura del mercado, que Moeve y la portuguesa Galp han puesto fin a sus negociaciones para crear un 'gigante energético' en la Península Ibérica mediante la fusión de sus negocios tradicionales de refino y distribución y venta en estaciones de servicio ('downstream'), cerrando así la puerta a llevar a buen puerto el acuerdo no vinculante que habían alcanzado el pasado mes de enero para explorar esa posibilidad.

Asimismo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado luz verde, en primera fase, a la operación de compra por Iberdrola del negocio de comercialización de electricidad de Contigo Energía en España, con el que la eléctrica sumará una cartera de 100.000 clientes.

En el terreno 'macro', el Instituto Nacional de Estadística (INE), ha informado de que la compraventa de viviendas subió en agosto un 3,4% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 49.319 operaciones, su mayor cifra en un mes de agosto desde 2024, así como de que el número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 2,3%, con 33.841 préstamos, su mayor cifra en un mes de agosto desde 2022.

Igualmente, el organismo ha comunicado que los precios industriales se dispararon un 18,3% en septiembre en relación al mismo mes de 2025, tasa 5,1 puntos superior a la de agosto y la más elevada desde noviembre de 2022, debido a los altos precios de la energía.

Volviendo a la Bolsa española, Telefónica encabezaba los descensos en la media sesión (-7,35%), seguida de Banco Santander (-3,58%), Mapfre (-2,69%), Cellnex (-2,67%) y Repsol (-1,83%). De su lado, Indra lideraba las subidas (+3,81%), por delante de Grifols (+3,44%), IAG (+3,09%) y CaixaBank (+2,32%).

Frente a las caídas sufridas por el Ibex 35, el resto de los principales parqués europeos acogían los resultados de las elecciones brasileñas con alzas: el índice británico FTSE 100 subía un 0,38% en la media sesión, el francés Cac 40 un 0,69%, el alemán Dax un 0,82%, el italiano FTSE MIB un 0,81% y el Euro Stoxx 50 un 0,40%.

Respecto al mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años descendía hasta el 4,038%, frente al 4,047% registrado al cierre de la sesión del viernes, y la prima de riesgo --el diferencial sobre las rentabilidades de las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo-- se situaba en los 69,31 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,03% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1199 'billetes verdes'.