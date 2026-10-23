El Ibex 35 cede un 0,4% en la media sesión y pierde los 18.900 puntos, con el crudo en más de 114 dólares

Archivo - Pantalla con datos del Ibex, en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión de este viernes con una caída del 0,4%, lo que le llevaba a perder la cota de los 18.900 enteros y situarse en los 18.838 puntos. Para encontrar un nivel inferior al registrado este viernes a las 12.00 horas, habría que remontarse al cierre del 12 de junio, cuando el selectivo español concluyó en los 18.764 puntos.

La coyuntura en las Bolsas sigue marcada por los acontecimientos en Oriente Próximo y la incertidumbre en torno al conflicto y al suministro del crudo, que ha impulsado de nuevo los precios del petróleo por encima de los 114 dólares por barril, su valor más alto en más de cinco meses, tras el recrudecimiento de los ataques de las fuerzas hutíes contra varios objetivos en Arabia Saudí, incluyendo refinerías.

Los insurgentes hutíes de Yemen han confirmado una serie de ataques lanzados en las últimas horas contra importantes objetivos en Arabia Saudí, incluyendo el Ministerio de Defensa, la refinería de Yanbu y varios aeropuertos en el país, en el marco del recrudecimiento del conflicto de Yemen.

El portavoz de las fuerzas hutíes, Yahya Sari, ha informado de cuatro operaciones militares "de alto nivel durante las últimas 48 horas" empleando "misiles balísticos y drones".

Asimismo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado este jueves a Irán de encarecer el precio del petróleo como herramienta electoral contra su partido Republicano de cara a los cruciales comicios legislativos del 3 de noviembre.

En paralelo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que este viernes han matado a dos palestinos tras un ataque a tiros perpetrado en el sur de Cisjordania, el cierre "inmediato de la ciudad de Hebrón y la preparación del cierre total de toda Cisjordania.

En este contexto, el precio del petróleo Brent --de referencia en Europa-- subía un 1,1% en la media sesión de las Bolsas europeas, hasta los 114,37 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU-- aumentaba su precio un 1,65%, hasta los 101,12 'billetes verdes' por barril.

En el terreno empresarial español, Squirrel ha comunicado, antes de la apertura del mercado, que ha adquirido una participación adicional del 34,25% del capital de Comercializadora BF, compañía chilena especializada en la distribución y comercialización de contenidos cinematográficos y audiovisuales, elevando así su participación accionarial desde el 51,05% hasta el 85,3% del capital social.

En este marco, en la media sesión de este viernes en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Repsol (+3,57%), Cellnex (+1,5%), Acerinox (+1,03%), Rovi (+0,67%), y Acciona Energía (+0,65%). En el extremo opuesto, las mayores caídas a las 12:00 horas correspondían a Indra (-2,77%), Telefónica (-1,93%), IAG (-1,9%) Puig (-1,56%) y Arcelormittal (-1,52%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas cotizaban con signo negativo, aún pendientes de la evolución del conflicto en Oriente Medio y de los resultados empresariales del tercer trimestre del año. De este modo, el DAX 30 alemán caía un 0,89%; el CAC 40 francés, un 0,8%; el FTSE 100 británico, un 0,6%; y el Mib italiano, un 0,47%.

"Prevemos una sólida temporada de resultados del tercer trimestre, en la que los ingresos contribuyan cada vez más a esa fortaleza, junto con la disciplina continuada de costes y una sólida demanda impulsada por la inversión", han defendido Matthew Gilman, estratega, y Rolf Ganter, responsable de Renta Variable Europea de UBS Global Wealth Management.

En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1203 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años se situaba en el 4,042% y la prima de riesgo --el diferencial sobre las rentabilidades de las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo-- repuntaba hasta los 69,9 puntos básicos.