El Ibex 35 cede un 0,45% en la media sesión por la incertidumbre en Francia y las dudas en torno a la IA

Archivo - ¿Por qué sube el Ibex 35? - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión de este martes con un recorte del 0,45%, hasta situarse en los 18.953,80 puntos, en un contexto marcado por la incertidumbre política en Francia, que ha espoleado al alza la prima de riesgo del país, y por las dudas en torno a la financiación del desarrollo de la inteligencia artificial.

En cuanto a Francia, la prima de riesgo ha superado los 150 puntos básicos, con el interés del bono a diez años al borde del 5%, debido a los disturbios que están teniendo lugar en todo el país.

A nivel internacional, también se ha conocido que Elice Group, compañía surcoreana dedicada a la infraestructura de IA y centros de datos, ha debutado este martes en la Bolsa de Seúl con una caída del 32%, alimentando así las dudas sobre los crecientes costes y la sostenibilidad de las inversiones para el desarrollo de la tecnología.

En el terreno empresarial español, Enagás ha obtenido un beneficio neto de 204,1 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa un 22,3% menos que los 262,8 millones de euros del mismo periodo de 2025, en el que incluía las plusvalías de las ventas de Soto la Marina y de Sercomgas y la plusvalía contable neta de Gasoducto Sur Peruano (GSP), informó la compañía, que avanza así para alcanzar los objetivos establecidos para el año 2026.

Volviendo a la Bolsa española, los valores más alcistas en la media sesión eran Enagás (+1,60%), Grifols (+1,19%), Aena (+1,02%) y Naturgy (+0,86%). De su lado, Solaria encabezaba los descensos (-2,74%), seguida de Merlin Properties (-2,09%), ACS (-1,99%) y ArcelorMittal (-1,95%).

El resto de los principales parqués europeos cotizaban con descensos: el índice británico FTSE 100 caía un 0,61% en la media sesión de este martes, el francés Cac 40 un 0,69%, el alemán Dax un 0,88%, el italiano FTSE MIB un 0,78% y el Euro Stoxx 50 un 0,86%.

Respecto al ámbito de las materias primas, el barril de Brent, de referencia en Europa, se situaba en 111,54 dólares, un 1,82% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, alcanzaba los 108,17 dólares, un 4,35% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 4,061%, desde el 4,031% del cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo se ensanchaba hasta 61,47 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,03% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1216 dólares.