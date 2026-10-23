El Ibex 35 cede un 1,74% en una semana marcada por el alza del petróleo y de la deuda francesa

Archivo - Pantalla con datos del Ibex, en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha finalizado la semana con un descenso del 1,74%, hasta situarse en los 18.989,80 puntos, como consecuencia del encarecimiento del crudo, que se sitúa al borde de los 117 dólares, y del repunte de la prima de riesgo de Francia, en máximos de los últimos 15 años por las tensiones en el país.

Pese a este recorte acumulado, el principal índice bursátil español ha finalizado la sesión de este viernes con una subida del 0,40% espoleado por Repsol (+4,25%).

Aunque el precio del crudo se ha situado en los 117 dólares, "no ha provocado que las expectativas de subida de tipos para las reuniones de la semana que viene hayan cambiado demasiado", exponen los analistas de XTB.

"El mercado prevé que el final de la guerra está lejos y por tanto el estrecho de Ormuz continuará bloqueado. Esto supone mayor inflación global, mayores tipos de interés y mayores restricciones para las empresas", agregaron.

La coyuntura en las Bolsas sigue marcada por los acontecimientos en Oriente Próximo y la incertidumbre en torno al conflicto y al suministro del crudo, que ha impulsado de nuevo los precios del petróleo por encima de los 116 dólares por barril, su valor más alto en más de cinco meses, tras el recrudecimiento de los ataques de las fuerzas hutíes contra varios objetivos en Arabia Saudí, incluyendo refinerías.

Asimismo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado este jueves a Irán de encarecer el precio del petróleo como herramienta electoral contra su partido Republicano de cara a los cruciales comicios legislativos del 3 de noviembre.

En este contexto, el precio del petróleo Brent --de referencia en Europa-- subía un 2,77% al cierre de las Bolsas europeas, hasta los 116,30 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU-- aumentaba su precio un 2,72%, hasta los 101,18 'billetes verdes' por barril.

En el ámbito macro, se ha conocido que la tasa de inflación de referencia en Japón, aquella que descuenta el impacto de los precios de los alimentos frescos, se aceleró en septiembre al 2,1% interanual, cuatro décimas por encima del dato del mes anterior y la mayor subida desde diciembre de 2025.

Dentro del plano empresarial español, Squirrel ha comunicado, antes de la apertura del mercado, que ha adquirido una participación adicional del 34,25% del capital de Comercializadora BF, compañía chilena especializada en la distribución y comercialización de contenidos cinematográficos y audiovisuales, elevando así su participación accionarial desde el 51,05% hasta el 85,3% del capital social.

Volviendo a la Bolsa española, los valores más alcistas de este viernes han sido Repsol (+4,25%), Endesa (+2,08%), Rovi (+1,18%), Naturgy (+1,11%) y Acerinox (+1,03%). De su lado, Indra encabezó los descensos (-3,51%), seguido de IAG (-3,12%), Solaria (-2,35%), Telefónica (-1,73%) y ArcelorMittal (-1,11%).

El resto de los principales parqués europeos ha cerrado la jornada con dudas: el índice británico FTSE 100 se ha dejado un 0,51%, el francés Cac 40 un 0,36%, el alemán Dax un 0,75%, el italiano FTSE MIB ha subido un 0,36% y el Euro Stoxx 50 ha perdido un 0,31%.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street cotizaba mixto: el Dow Jones caía un 0,99%, el S&P 500 un 0,19% y el Nasdaq, índice especializado en valores tecnológicos, subía un 0,21%.

"Prevemos una sólida temporada de resultados del tercer trimestre, en la que los ingresos contribuyan cada vez más a esa fortaleza, junto con la disciplina continuada de costes y una sólida demanda impulsada por la inversión", han defendido Matthew Gilman, estratega, y Rolf Ganter, responsable de Renta Variable Europea de UBS Global Wealth Management.

Respecto al mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años remontaba hasta el 4,047% y la prima de riesgo --el diferencial sobre las rentabilidades de las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo-- se situaba en los 69,90 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,15% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1199 'billetes verdes'.

En el ámbito de los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro cedía un 1,17%, hasta situarse en los 4.012 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, perdía un 0,12%, hasta situarse en los 81.560 dólares.