El Ibex 35 cotiza plano tras la apertura

Archivo - ¿Por qué sube el Ibex 35? - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 cotiza sin tendencia definida tras una apertura en la que el selectivo madrileño comenzó a negociarse a la baja, llegando a caer un 0,31%, hasta los 18.979,30 puntos, pero que con el paso de los minutos volvió a terreno positivo para cotizar en 19.046 puntos, con una revalorización del 0,035%.

En los primeros momentos de negociación en la Plaza de la Lealtad, los valores del Ibex 35 más bajistas eran ACS (-1,33%), Ferrovial (-1,07%), Sacyr (-0,85%) y Merlin (-0,78%).

Por el contrario, los componentes del selectivo con una apertura más positiva eran Grifols (+0,99%), Inditex (+0,97%) y el Sabadell (+0,85%).

Entre los representantes de la banca en el índice de referencia de la Bolsa de Madrid, además de la subida del Sabadell, los títulos del BBVA se anotaban un repunte del 0,04%, los de Unicaja Banco del 0,19% y los de Bankinter del 0,47%. De su lado, las acciones del Santander y CaixaBank cedían un 0,41% y un 0,34%, respectivamente.

En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono español a diez años se mantenía ligeramente por encima del 4%, lo que implica un diferencial desfavorable respecto del 'bund' de 61 puntos básicos.