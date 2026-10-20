El Ibex 35 recupera los 19.000 tras remontar un 0,28% ante el alivio del crudo y los rendimientos de los bonos

Archivo - Reloj del Palacio de la Bolsa de Madrid. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este martes con un ligero incremento (+0,28%), lo que le ha permitido salvar los 19.000 enteros, cota en la que se sitúa tras la corrección del 1,5% de la jornada del lunes. En concreto, el selectivo nacional, que empezó cotizando en 'rojo', ha concluido en los 19.092,4 puntos ante el alivio de los precios del crudo y de las rentabilidades de la renta fija gubernamental.

Naciones Unidas (ONU) ha expresado su "alarma" por el cerco impuesto por los hutíes en torno a la ciudad de Taiz (Yemen) en el marco de la ofensiva lanzada el 3 de septiembre contra las autoridades reconocidas internacionalmente, al tiempo que ha reclamado que se autorice la entrada "inmediata" de ayuda humanitaria a los residentes.

En paralelo, la Guardia Revolucionaria de Irán ha confirmado que dos petroleros "se han incendiado" tras chocar con minas navales situadas en el estrecho de Ormuz durante un "intento ilegal de paso" a través de esta vía estratégica.

Además, el ministro de Finanzas israelí y líder del ultraderechista Partido Sionista Religioso, Bezalel Smotrich, ha abogado este lunes por una "solución final" para la población de la Franja de Gaza. Así, Smotrich ha lamentado que la población de Gaza ha sido "educada para odiar a Israel". "Por consiguiente, tenemos que atajar su esperanza. Eso implica tomar territorio, dejar Gaza como está y gradualmente animar a la gente a marcharse", ha argumentado.

En este contexto, el barril de Brent --de referencia en Europa-- se situaba en 107 dólares, un 2,45% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en Estados Unidos-- alcanzaba los 102,2 'billetes verdes', un 1,5% menos.

"En lugar de moderarse hacia los 70 dólares, los precios del petróleo han repuntado por encima de los 100 dólares, a pesar de que las exportaciones de crudo desde Oriente Medio se han recuperado hasta alcanzar niveles casi previos a la crisis y de que, a escala mundial, no existe un déficit en las reservas de petróleo. El encarecimiento del transporte marítimo y los temores sobre el suministro están sosteniendo los precios, pero este tipo de dinámicas suelen ser efímeras", ha explicado el director de Investigación Económica y Next Generation de Julius Baer, Norbert Rücker.

AMADEUS LIDERA LAS SUBIDAS EN EL IBEX 35 (+4,3%)

A nivel internacional, Elice Group, compañía surcoreana dedicada a la infraestructura de IA y centros de datos, ha debutado este martes en la Bolsa de Seúl con una caída del 32%, alimentando así las dudas sobre los crecientes costes y la sostenibilidad de las inversiones para el desarrollo de la tecnología.

Al mismo tiempo, el consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, ha anunciado la supresión de una veintena de rutas de su aerolínea desde Bruselas y Charleroi (a 50 kilómetros al sur de la capital belga) a partir del próximo fin de semana en represalia por el aumento de las tasas aeroportuarias decretadas por el Gobierno belga; una medida que supone la cancelación de los vuelos desde el aeropuerto internacional de Bruselas con Barcelona, Madrid, Valencia y Málaga.

En el terreno empresarial español, Enagás ha obtenido un beneficio neto de 204,1 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa un 22,3% menos que los 262,8 millones de euros del mismo periodo de 2025, en el que incluía las plusvalías de las ventas de Soto la Marina y de Sercomgas y la plusvalía contable neta de Gasoducto Sur Peruano (GSP), informó la compañía, que avanza así para alcanzar los objetivos establecidos para el año 2026.

De este modo, los valores más alcistas han sido Amadeus (+4,31), Aena (+2,82%), Enagás (+2,43%), Inditex (+2,06%) e Indra (+2,03%). Por el contrario, Solaria ha encabezado los descensos (-3,1%), seguida Repsol (-2,03%), Caixabank (-1,06%), Acciona Enegía (-0,46%) y ACS (-0,44%).

El resto de los principales parqués europeos se ha teñido de 'rojo'. Así, el francés Cac 40 ha caído un 0,38%; el británico FTSE 100, un 0,29%; el alemán Dax 30, un 0,06%; y el italiano FTSE MIB, un 0,03%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se ha moderado hasta el 4,07%, desde el 4,031% del cierre del viernes, en consonancia con el resto de rentabilidades de la renta fija gubernamental internacional. De esta forma, la prima de riesgo se situaba en los 61,47 puntos básicos (pb).

"Con 147 pb, el diferencial entre los bonos franceses y alemanes en el vencimiento a 10 años se sitúa muy cerca de los niveles alcanzados durante la crisis de deuda de la zona euro de 2011-2012. En estos momentos, Francia es el país del bloque que presenta el diferencial más amplio con Alemania", ha enfatizado el director de análisis de LBP AM, accionista de LFDE, Sebastian Paris, pese al alivio de las rentabilidades en Europa.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,16% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1231 dólares y el oro, principal activo refugio en periodos de incertidumbre, se mantenía plano en el umbral de los 4.150 'billetes verdes'