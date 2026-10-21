El Ibex 35 repunta un 0,65% en la media sesión y recupera los 19.200 puntos, con el crudo en 110 dólares

Archivo - Pantalla con datos del Ibex, en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 de la Bolsa de Madrid cotizaba en la media sesión de este miércoles con una subida del 0,65%, lo que le ha llevado a retomar los 19.200 enteros.

En concreto, el selectivo nacional se posicionaba a las 12.00 horas en los 19.215,2 puntos, en una jornada en la que los mercados continúan pendientes de los resultados empresariales de las grandes tecnológicas y del conflicto en Oriente Medio, que ha impulsado de nuevo los precios del petróleo por encima de los 110 dólares.

"El petróleo repunta y los rendimientos de los bonos también algo, pero las bolsas podrían mostrar mejor tono si los resultados empresariales siguen acompañando", han vaticinado los analistas de Bankinter.

Las autoridades de Irak han ordenado el cierre por "razones técnicas" y "hasta nuevo aviso" del suroriental paso fronterizo de Al Shaib, en la gobernación de Mesena --frente a la provincia iraní de Juzestán--, más de un mes después de destituir al comandante provincial de la Policía tras reconocer que fue desde allí donde se lanzó el ataque contra el oleoducto saudí Este-Oeste, principal ruta alternativa al estrecho de Ormuz para el petróleo saudí.

Además, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha confirmado que las negociaciones indirectas con Estados Unidos continúan a través de países intermediarios, entre ellos Qatar y Pakistán, y ha asegurado que Washington comunicó a Teherán su aceptación de las condiciones iraníes para la reapertura del estrecho de Ormuz, aunque "puso sobre la mesa condiciones propias".

En paralelo, el balance de palestinos muertos a causa de los ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza desde el acuerdo de alto el fuego pactado el 10 de octubre de 2025 ha aumentado a más de 1.530, incluidos siete durante el último día, según han denunciado este miércoles las autoridades gazatíes, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

En este contexto, el precio del petróleo Brent --de referencia en Europa-- subía un 1,4% en la media sesión de las Bolsas europeas, hasta los 110,2 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU-- se encarecía un 1,2%, hasta los 99 'billetes verdes' por barril. De este modo, el Brent va camino de una subida mensual de más del 10%.

MERLÍN (+2%) Y REPSOL (+1,6%) LIDERAN LAS SUBIDAS

En el ámbito empresarial, SpaceX comunicó ayer un beneficio neto atribuido de 4.404 millones de dólares (3.926 millones de euros) en el tercer trimestre de 2026, en contraste con los 'números rojos' de 1.054 millones de dólares (940 millones de euros) contabilizados entre julio y septiembre del año pasado.

Además, el fundador y consejero delegado de SpaceX y Tesla, Elon Musk, ha mostrado su respaldo a una fusión entre ambas empresas, lo que daría lugar a un gigante tecnológico que le situaría entre las mayores compañías del mundo por capitalización bursátil, con cerca de 3,5 billones de dólares, y que supondría la mayor fusión empresarial de la historia.

Así, SpaceX y Tesla han creado un comité para estudiar la posible fusión de ambas empresas, aunque Musk ha dejado claro que no hay garantía de que la operación vaya a producirse.

En España, Iberdrola ha comunicado, antes de la apertura del mercado, que obtuvo un beneficio neto de 5.816,1 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa un incremento del 9,6% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, impulsado por la plusvalía neta de 953 millones de euros de la venta de su negocio en México a Cox, que mejoró de nuevo sus previsiones para 2026 y apunta a unas ganancias récord al cierre del año.

A nivel macro, la ratio de deuda de las administraciones públicas de España se situó en el mes de agosto en el 99,7% del Producto Interior Bruto (PIB), 3,1 puntos porcentuales (pp) menos que en el mismo período del año anterior, con un importe de 1,750 billones de euros, de acuerdo los datos publicados este miércoles por el Banco de España.

En este marco, en la media sesión de este miércoles en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Merlín (+2%), Repsol (+1,45%), Acerinox (+1,5%), Indra (+1,22%) y Mapfre (+1,19%). En el extremo opuesto, las mayores caídas a las 12.00 horas correspondían a Amadeus (-0,53%), Sabadell (-0,28%), Cellnex (-0,27%) e IAG (-0,26%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas cotizaban en la media sesión con signo positivo. De este modo, el CAC 40 francés subía un 0,67%; el DAX 30 alemán, un 0,63%; el FTSE Mib italiano, un 0,6%; y el FTSE 100 británico, un 0,2%.

En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,122 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años escalaba hasta el 4,063%, llevando la prima de riesgo hasta los 63,51 puntos básicos.