El Ibex 35 sostiene los 19.000 puntos pese a caer un 1,49% por las tensiones en Francia

Archivo - Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha finalizado la sesión de este lunes con un recorte del 1,49%, hasta situarse en los 19.039,30 puntos, en un contexto marcado por las tensiones en Francia y el persistente riesgo geopolítico por la guerra de Irán.

De hecho, este mismo lunes, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, realizará una visita oficial a Irán para abordar el conflicto abierto en Oriente Próximo a causa de la ofensiva lanzada por sorpresa a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Respecto a Francia, su presidente, Emmanuel Macron, ha rechazado la dimisión presentada por el ministro del Interior, Laurent Nuñez, en el marco de las protestas y disturbios de los últimos días, y le ha reclamado que despliegue "lo antes posible" lo que ha descrito como "nuevas modalidades de actuación" contra "los alborotadores".

Como consecuencia, el riesgo país de Francia, expresado como el diferencial entre el rendimiento exigido a los bonos a diez años del país galo respecto de la referencia del 'bund', llegaba a alcanzar este lunes los 146 puntos básicos, la mayor brecha desde principios de octubre, después de que el interés de la deuda francesa haya aumentado al 4,90%.

"Lo que Francia necesita es un interlocutor político capaz de adoptar decisiones y ofrecer una respuesta creíble a los mercados. Es difícil que eso ocurra antes de las elecciones presidenciales, y probablemente tampoco antes de las legislativas. Por tanto, la incertidumbre puede prolongarse durante bastante tiempo. La situación política está generando mucha incertidumbre y seguirá provocando volatilidad", señala el director de Estrategia de Mercados y Productos y codirector del Grupo de Asignación de Activos de Muzinich & Co, Erick Muller.

El producto interior bruto (PIB) de China pisó el acelerador hasta el 1,2% durante el tercer trimestre de 2026, lo que supone un repunte de tres décimas respecto del crecimiento del 0,9% del segundo, según ha informado este lunes la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

En el terreno empresarial español, se ha conocido, antes de la apertura del mercado, que Banco Santander y Nvidia han firmado un marco de colaboración a tres años para aplicaciones bancarias de IA.

Asimismo, Técnicas Reunidas se ha adjudicado un contrato de 200 millones de euros en Canadá para la construcción de un gasoducto.

Los inversores tienen ahora la vista puesta en la recta final de octubre. En clave nacional, esta semana arrancará la temporada de resultados, mientras que la semana próxima se reunirán los cuatro principales bancos centrales: el Banco Central Europeo (BCE), el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra y la Reserva Federal de Estados Unidos.

Volviendo a la Bolsa española, solo tres valores han cerrado la sesión en positivo: Cellnex (+0,39%), ACS (+0,33%) y Enagás (+0,18%). De su lado, Solaria encabezó los descensos (-4,05%), seguido de Indra (-3,96%), Banco Sabadell (-2,38%) y Redeia (-2,35%).

El resto de los principales parqués europeos también ha cerrado la jornada con fuertes pérdidas: el índice británico FTSE 100 perdió un 1,08%, el francés Cac 40 un 1,11%, el alemán Dax un 1,18%, el italiano FTSE MIB un 1,55% y el Euro Stoxx 50 un 0,96%.

Al otro lado del Atlántico, y en contraposición a Europa, Wall Street cotizaba con ganancias: el Dow Jones subía un 0,15%, el S&P 500 un 0,85% y el Nasdaq, índice especializado en valores tecnológicos, remontaba un 1,73%.

En el ámbito de las materias primas, el barril de Brent, de referencia en Europa, se situaba en 108,31 dólares, un 1,41% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, alcanzaba los 100,79 dólares, un 0,61% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 4,063%, desde el 4,031% del cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo se ensanchaba hasta 61,87 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,15% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1222 dólares.

Respecto al ámbito de los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro descendía un 0,33%, hasta situarse en los 4.167 dólares, mientras que la principal criptomoneda del mercado, el bitcoin, repuntaba un 1,34%, hasta los 82.253 dólares.