El Ibex 35 sube un 0,4% en la apertura y roza los 19.300 puntos, con el petróleo subiendo a 106 dólares

Archivo - Una persona fotografía paneles del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa, a 22 de septiembre de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este miércoles con una subida del 0,38% que le ha llevado a situarse en los 19.284,1 puntos, superando la cota de los 19.200 enteros que logró retener el martes.

Los mercados seguirán hoy muy pendientes de los acontecimientos en Oriente Próximo, tras informar el Gobierno de Arabia Saudí de un ataque contra un "edificio administrativo" de la petrolera estatal Aramco en la ciudad de Dahran --destacado centro administrativo de la industria petrolífera-- que ha tenido como consecuencia un "incendio limitado" y por el que no se han registrado daños personales.

Así lo ha indicado el Ministerio de Energía saudí en un comunicado en el que ha afirmado que "las autoridades competentes han acudido al lugar del incidente y han tomado las medidas necesarias", añadiendo que "no ha habido heridos ni víctimas mortales" ni por el ataque ni por el subsecuente incendio.

El ataque contra esta ciudad, situada en la región Oriental del país y contigua a Dammam, ha llegado después de que el portavoz de las milicias hutíes de Yemen, Yahya Sari, haya advertido "a todos los empleados y ciudadanos que se encuentren en las proximidades de cualquier instalación petrolera de Aramco que evacúen y se mantengan alejados", alegando que dichas instalaciones "constituyen un objetivo legítimo" para la insurgencia yemení.

Ante esta coyuntura, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 0,3% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 106 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se encarecía igualmente un 0,3%, hasta los 94,4 dólares por barril.

En España, en el ámbito macro, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado que el Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su tasa interanual seis décimas en septiembre, hasta el 4,9%, su nivel más alto desde febrero de 2023, cuando se situó en el 6%.

En el terreno empresarial, Banco Santander ha comunicado, antes de la apertura del mercado, que ha acordado proceder a la amortización anticipada voluntaria de la totalidad de una emisión de participaciones preferentes contingentemente convertibles ('CoCos'). El importe nominal de los 'CoCos' a amortizar, que cotizan en la Bolsa de Nueva York, es de 298,4 millones de dólares estadounidenses (unos 266,2 millones de euros).

De su lado, BBVA tiene previsto iniciar este miércoles el segundo tramo de su programa de recompra de 2.000 millones, que abarcará los 1.000 millones que le quedan.

Por último, Cox ha anunciado la firma de un acuerdo con el Gobierno de la República de El Salvador para impulsar un programa de inversiones estimado en 2.900 millones de dólares (2.588 millones de euros), destinado al desarrollo y modernización de infraestructuras estratégicas de agua y energía en el país.

En este marco, en los primeros compases de negociación de este miércoles en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban ACS (+1,39%), Arcelormittal (+1,38%), Solaria (+1,2%) y Sacyr (+1,%).

En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a Telefónica (-0,9%), Naturgy (-0,2%) e Indra (-0,1%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas inauguraban la jornada con signo positivo. Mientras Milán y Londres crecían un 0,2%, París y Francfort se alzaban un 0,5%.

En el mercado de divisas, el euro recuperaba posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,121 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años desescalaba hasta el 4,053%.