El Ibex 35 sube un 1,21% al cierre, hasta los 19.323 puntos

Archivo - Pantalla con datos del Ibex, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este martes con una subida del 1,21%, hasta situarse en los 19.323,5 puntos, justo en la semana de arranque de la temporada de resultados en España.

"La atención sigue en los beneficios empresariales. Especialmente de las grandes tecnológicas americanas, que deben refrendar el ingente esfuerzo en capex", han explicado los analistas de Bankinter.

En clave geopolítica, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha confirmado que las negociaciones indirectas con Estados Unidos continúan a través de países intermediarios, entre ellos Catar y Pakistán, y ha asegurado que Washington comunicó a Teherán su aceptación de las condiciones iraníes para la reapertura del estrecho de Ormuz, aunque "puso sobre la mesa condiciones propias".

En España, Iberdrola ha comunicado, antes de la apertura del mercado, que obtuvo un beneficio neto de 5.816,1 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa un incremento del 9,6% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, impulsado por la plusvalía neta de 953 millones de euros de la venta de su negocio en México a Cox, que mejoró de nuevo sus previsiones para 2026 y apunta a unas ganancias récord al cierre del año.

A nivel macro, la ratio de deuda de las administraciones públicas de España se situó en el mes de agosto en el 99,7% del Producto Interior Bruto (PIB), 3,1 puntos porcentuales (pp) menos que en el mismo período del año anterior, con un importe de 1,750 billones de euros, de acuerdo los datos publicados este miércoles por el Banco de España.

En este contexto, los principales valores alcistas han sido Banco Santander (+2,06%), Bankinter (+2%), Ferrovial (+1,91%), Mapfre (+1,65%), CaixaBank (+1,59%) y BBVA (+1,59%). Del lado contrario, los descensos más acusados han sido los de Cellnex (-0,85%), Amadeus (-0,85%), Grifols (-0,69%) y Naturgy (-0,26%).

El resto de los principales mercados europeos ha cerrado la sesión también en positivo. Londres ha subido un 0,19%; París, un 1,06%; Fráncfort, un 1,35%; y Milán, un 1,17%.

Respecto al petróleo, el barril de Brent se situaba en los 108,74 dólares al cierre de la sesión europea, un 0,06% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 97,23 dólares, un 0,61% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años ha alcanzado el 4,081% al cierre del mercado, frente al 4,03% del martes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se ha ensanchado hasta 66 puntos básicos.

De su lado, el rendimiento exigido a los bonos soberanos de Francia a 10 años en el mercado secundario llegaba a tocar la cota del 5% este miércoles por primera vez desde 2002, reflejando así la preocupación de los inversores por la sostenibilidad de las finanzas públicas del país galo en medio de un clima de tensión tras los disturbios registrados durante el fin de semana y a la expectativa de la inminente decisión de la agencia Moody's sobre la solvencia de la deuda francesa.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,15% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse al cierre del mercado europeo a un tipo de cambio de 1,1221 dólares por cada euro.