El Ibex se hunde un 2,12% y pierde los 19.000 puntos lastrado por Bankinter y prima de riesgo francesa

Archivo - Pantalla con datos del Ibex, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha finalizado la sesión de este jueves con un desplome del 2,12%, hasta situarse en los 18.913,50 puntos, como consecuencia del descenso registrado por Bankinter (-7,56%) tras publicar sus cuentas trimestrales, y del repunte de la prima de riesgo francesa por encima de los 170 puntos básicos, que ha arrastrado al 'rojo' a los parqués mundiales.

En relación a Bankinter, el banco obtuvo un beneficio neto atribuido de 900 millones de euros en el conjunto de los nueve primeros meses de 2026, lo que supone un alza de casi el 11% respecto al mismo periodo del año pasado.

Los analistas de Jefferies han explicado que los ingresos registrados por Bankinter fueron un 2% menor de lo que esperaba el consenso del mercado. De la misma forma, la cartera crediticia también fue un 1% a lo estimado.

Fuera del Ibex 35, este jueves se ha conocido que Atresmedia registró unos ingresos netos totales de 724,3 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un 4% más que de enero a septiembre de 2025.

Asimismo, Metrovacesa ha indicado que obtuvo unos ingresos de 465 millones en los nueve primeros meses del año, cifra un 75% superior a la del mismo periodo de 2025.

El contexto geopolítico también está marcado por Francia, cuya prima de riesgo se ha ampliado por encima de los 170 puntos básicos, máximos desde 2011, con un rendimiento del bono soberano a 10 años en el 5%, su mayor nivel desde 2002.

La presión en el mercado sobre la deuda gala se ha intensificado en las últimas semanas en paralelo a la subida de los precios del petróleo, que llevó al Banco Central Europeo (BCE) a endurecer su política monetaria en septiembre, alimentando la preocupación de los inversores por la sostenibilidad de las finanzas públicas de Francia en medio de un clima de tensión tras los disturbios registrados durante el fin de semana, que pueden dificultar el progreso en las medidas de consolidación fiscal, y a la expectativa de la inminente decisión de la agencia Moody's sobre la solvencia de la deuda francesa.

Los inversores también tiene el ojo puesto en los mercados internacionales, especialmente después de que Tesla y Meta publicaran sus resultados al cierre del mercado del miércoles. La semana que viene será el turno de otros gigantes como Microsoft o Alphabet.

"Por el momento, seguimos viendo una alta exigencia del mercado a los resultados de las compañías que penaliza tanto el recorte de capex como el aumento y empieza a exigir pruebas de monetización de las inversiones", ha explicado los analistas de Renta 4.

Volviendo a la Bolsa española, Bankinter ha liderado los descensos (-7,56%), seguido de CaixaBank (-5,72%), Solaria (-5,26%), ACS (-4,40%), ArcelorMittal (-4,09%) y Banco Santander (-4,06%). De su lado, Telefónica ha encabezado las subidas (+1,82%), por delante de Cellnex (+1,61%), Colonial (+1,39%), Amadeus (+1,35%) y Logista (+1,03%).

El resto de los principales parqués europeos ha cerrado la jornada con pérdidas: el índice británico FTSE 100 cedió un 0,26%, el francés Cac 40 un 1,39%, el alemán Dax un 1,07%, el italiano FTSE MIB un 2,54% y el Euro Stoxx 50 un 1,94%.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street experimentaba fuertes descensos: el Dow Jones perdía un 0,21% al cierre de las Bolsas europeas, el S&P 500 un 1,30% y el Nasdaq, índice especializado en valores tecnológicos, se dejaba un 2,24% por las pérdidas de Lam Research (-10,35%).

Respecto al ámbito de las materias primas, el barril de Brent, de referencia en Europa, alcanzaba los 111,24 dólares, un 2,22% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se situaba en 98,34 dólares, un 1,19% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 4,051%, por debajo del 4,081% del cierre del miércoles. Así, la prima de riesgo se situaba en los 67,33 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,27% frente al dólar, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1202 dólares por cada euro.

En cuanto a los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro cedía un 1,99%, hasta situarse en los 4.067 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, caía un 3,57%, hasta los 81.487 dólares.