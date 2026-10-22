El Ibex pierde los 19.000 puntos en la media sesión lastrado por Bankinter (-6,15%) y los demás bancos

Archivo - Pantalla con datos del Ibex, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba con una caída del 1,86% en la media sesión, hasta situarse en los 18.965 puntos, como consecuencia de los descensos del sector financiero, encabezados por una caída del 6,15% de Bankinter tras publicar sus cuentas trimestrales.

El banco obtuvo un beneficio neto atribuido de 900 millones de euros en el conjunto de los nueve primeros meses de 2026, lo que supone un alza de casi el 11% respecto al mismo periodo del año pasado.

Los analistas de Jefferies han explicado que los ingresos registrados por Bankinter fueron un 2% menor de lo que esperaba el consenso del mercado. De la misma forma, la cartera crediticia también fue un 1% a lo estimado.

Fuera del Ibex 35, este jueves se ha conocido que Atresmedia registró unos ingresos netos totales de 724,3 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un 4% más que de enero a septiembre de 2025.

Asimismo, Metrovacesa ha indicado que obtuvo unos ingresos de 465 millones en los nueve primeros meses del año, cifra un 75% superior a la del mismo periodo de 2025.

Los inversores también tiene el ojo puesto en los mercados internacionales, especialmente después de que Tesla y Meta publicaran sus resultados al cierre del mercado del miércoles. La semana que viene será el turno de otros gigantes como Microsoft o Alphabet.

"Por el momento, seguimos viendo una alta exigencia del mercado a los resultados de las compañías que penaliza tanto el recorte de capex como el aumento y empieza a exigir pruebas de monetización de las inversiones", ha explicado los analistas de Renta 4.

El contexto geopolítico también está marcado por Francia, cuya prima de riesgo se ha ampliado por encima de los 160 puntos básicos, máximos desde 2011, con un rendimiento del bono soberano a 10 años en el 5%, su mayor nivel desde 2002.

La presión en el mercado sobre la deuda gala se ha intensificado en las últimas semanas en paralelo a la subida de los precios del petróleo, que llevó al Banco Central Europeo (BCE) a endurecer su política monetaria en septiembre, alimentando la preocupación de los inversores por la sostenibilidad de las finanzas públicas de Francia en medio de un clima de tensión tras los disturbios registrados durante el fin de semana, que pueden dificultar el progreso en las medidas de consolidación fiscal, y a la expectativa de la inminente decisión de la agencia Moody's sobre la solvencia de la deuda francesa.

En el selectivo español, Bankinter lideraba las caídas, con un 6,15%. Le seguían Solaria (-4,45%), CaixaBank (-3,98%), ArcelorMittal (-3,74%), Banco Sabadell (-3,69%), Banco Santander (-3,39%), ACS (-3,08%) y Unicaja (-2,89%). Entre los pocos valores que cotizaban en positivo en la media sesión, destacaban Telefónica (+0,67%), Logista (+0,65%) y Colonial (+0,50%).

El resto de los principales mercados europeos también cotizaba en 'rojo'. Londres se dejaba un 0,54%; París, un 1,49%; Fráncfort, un 1,09%; y Milán, un 1,91%.

El barril de Brent alcanzaba los 111,71 dólares, un 2,66% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se situaba en 99,38 dólares, un 2,30% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 4,086%, levemente por encima del 4,081% del cierre del miércoles. Así, la prima de riesgo se volvía a ensanchar hasta los 70,3 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba levemente frente al dólar, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1221 dólares por cada euro.