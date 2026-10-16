Iberdrola, mejor empresa española para trabajar, según el ranking mundial de Forbes

Archivo - Fachada de la sede de Iberdrola - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola es la empresa española mejor posicionada entre las mejores compañías para trabajar del mundo en 2026, según el ranking elaborado por la revista de negocios 'Forbes' junto a la firma de análisis Statista.

La eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán encabeza así la representación nacional, en el puesto 226, por delante de BBVA (279), Repsol (484), Acciona (585), Amadeus IT (641), Santander (888), ACS (889) y Grupo Saica (850).

El estudio, titulado 'World's Best Employers 2026', se basa en las opiniones de más de 300.000 trabajadores de más de 50 países y valora aspectos relacionados con la experiencia profesional, como la remuneración, las oportunidades de crecimiento, el equilibrio entre la vida personal y laboral y la reputación de las compañías.

En total, la clasificación reúne a 900 empresas y está encabezada por las estadounidenses Microsoft Software y Delta Air Lines y la canadiense Shopify Software.

El 'top ten' del ranking elaborado por Forbes para este 2026 lo completan Costco, Nvidia, Adobe, Apple, Sony Group, Alphabet y Lego Group.