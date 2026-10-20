El banco australiano NAB recortará 2.500 empleos

Oficinas del banco australiano NAB - NAB

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

National Australia Bank (NAB) tiene intención de reducir su plantilla interna hasta en 2.500 puestos, lo que representa aproximadamente un 6% de la fuerza laboral en el ejercicio fiscal 2027, incluyendo el recorte de hasta 1.500 posiciones antes de finales de 2026, además de llevar a cabo una reducción sustancial del uso de consultores y contratistas externos.

La entidad australiana ha defendido que estas medidas buscan simplificar el modelo operativo de NAB y optimizar su plantilla, priorizando así el crecimiento y las iniciativas tecnológicas para sus clientes.

Asimismo, también generan capacidad para la inversión continua en la ambición estratégica de NAB para sus clientes y respaldan las prioridades de crecimiento de la banca empresarial, el aumento de los depósitos y el fortalecimiento de los préstamos hipotecarios propios.

NAB prevé registrar un cargo por reestructuración de aproximadamente 300 millones de dólares australianos (187 millones de euros) antes de impuestos en el ejercicio fiscal 2027 en relación con los costes de despidos, reubicación y rediseño organizativo.

"Mejoraremos la productividad, la gestión de riesgos y la ejecución para ser un banco más sencillo y eficiente", ha indicado el consejero delegado de NAB, Andrew Irvine, para quien estos cambios mejorarán los resultados para los clientes al reducir la duplicación de tareas y agilizar la toma de decisiones.