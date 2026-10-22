Barclays recortará 5.000 empleos en su apuesta por tecnologías como la IA

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El banco británico Barclays registró un beneficio neto atribuido de 5.837 millones de libras esterlinas (6.959 millones de euros) en los nueve primeros meses de 2026, lo que representa un avance del 17% en relación al resultado contabilizado un año antes por la entidad, que llevará a cabo un ajuste de aproximadamente 5.000 puestos de trabajo, lo que equivale a alrededor del 5% de la plantilla.

Durante la presentación de sus cuentas del tercer trimestre, Barclays ha anunciado su intención de llevar a cabo una "reducción estructural de la base de costes" para generar capacidad de inversión a través del recorte de unos 5.000 puestos de trabajo gracias a la tecnología.

En este sentido, el banco ha cifrado en 201 millones de libras (240 millones de euros) las acciones estructurales de costes en el tercer trimestre de 2026 y en otros 300 millones de libras (358 millones de euros) las previstas en el cuarto trimestre.

De este modo, la entidad británica prevé que los costes totales del grupo asciendan a unos 18.500 millones de libras esterlinas (22.056 millones de euros) en el ejercicio fiscal de 2026 y a unos 18.400 millones de libras (21.936 millones de euros) en el ejercicio fiscal de 2027.

En una conferencia telefónica con analistas, C. S. Venkatakrishnan, consejero delegado de Barclays, ha subrayado que, si bien la entidad tiene previsto implementar IA a gran escala, "la IA es la guinda del pastel, no el pastel".

De su lado, la directora financiera de Barclays, Anna Gross, ha destacado que, en los dos últimos años, el banco generó ahorros brutos anuales de aproximadamente 700 millones de libras (835 millones de euros).

"Esta era nuestra previsión para el periodo 2026-2028. Tras haberla incrementado solo para 2026, prevemos ahorros brutos de más de 1.100 millones de libras esterlinas (1.311 millones de euros) en 2027. Estas medidas implican una reducción prevista de aproximadamente 5.000 empleados a tiempo completo", ha indicado.

En este sentido, la directora financiera ha precisado que alrededor del 60% de las acciones del grupo se relacionan con funciones de soporte, incluyendo una reducción en el número de desarrolladores, "ya que la IA aumenta la productividad de nuestro personal", lo que resulta especialmente relevante en Barclays UK, donde se han implementado más medidas de reducción de costes estructurales de las previstas para 2026.

"Esto es posible gracias a la mejora de la tecnología de atención al cliente, que ha reducido el volumen de llamadas en los centros de llamadas en un 10% durante el último año, mientras que las mejoras tecnológicas dentro de estos centros han aumentado la productividad de los empleados", ha apuntado, destacado que los cambios en el modelo de personal de las sucursales también han reducido el número de empleados por oficina en aproximadamente un 10% durante el último año.

El de Barclays es el último anuncio entre la banca británica en relacionar recortes de plantilla con una mayor apuesta por nuevas tecnologías como la IA, después de que el pasado mes de mayo fuera Standard Chartered el que anunciase una reducción de 7.000 empleos para 2030 en respuesta a la aceleración de los cambios provocados por las nuevas tecnologías.

RESULTADOS

Por otro lado, Barclays ha informado este jueves de que su beneficio neto atribuido hasta septiembre alcanzó los 5.837 millones de libras esterlinas (6.959 millones de euros), un 17% por encima del resultado contabilizado en el mismo periodo de 2025.

La cifra de negocio del banco alcanzó fue de 23.866 millones de libras (28.453 millones de euros), un 8,2% por encima de los ingresos hasta septiembre del año anterior. En los nueve primeros meses del año, Barclays redujo un 9% la partida destina a previsiones por impago de crédito, con 1.897 millones de libras (2.262 millones de euros).

Entre julio y septiembre, Barclays registró un beneficio neto atribuido de 1.646 millones de libras (1.962 millones de euros), un 13% más que un año antes, mientras que los ingresos sumaron 7.365 millones de libras (8.780 millones de euros), un 2,8% más.

"Me complace el continuo impulso del desempeño operativo y financiero de Barclays, con un RoTE del 11,7% en el tercer trimestre de 2026 y del 13,8% en lo que va del año", declaró C. S. Venkatakrishnan, consejero delegado de Barclays, destacando que la ratio de costes sobre ingresos mejoró del 63% al 62%.

"A falta de un trimestre para el final de nuestro plan trienal original, hemos alcanzado o estamos en vías de alcanzar todos nuestros objetivos del Grupo para 2026", ha añadido.

De cara al futuro, Barclays confía en lograr un RoTE superior al 12% y retornar al menos 10.000 millones de libras esterlinas (11.922 millones de euros) a los accionistas entre 2024 y 2026, mediante dividendos y recompra de acciones, con la previsión de alcanzar en el ejercicio unos 31.500 millones de libras esterlinas (37.554 millones de euros).

Para 2028, la entidad confía en que su RoTE superará el 14% y devolver a los accionistas más de 15.000 millones de libras (17.883 millones de euros) a los accionistas entre 2026 y 2028, mediante dividendos y recompra de acciones. Asimismo, anticipa una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de los ingresos superior al 5% entre 2025 y 2028 y una ratio de costes/ingresos en torno al 50%, incluyendo un ahorro total de eficiencia bruta superior a 2.000 millones de libras (2.384 millones de euros) entre 2026 y 2028.