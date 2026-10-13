La Bolsa española abona 35.716 millones en dividendos hasta septiembre, un 22% más

Archivo - Un panel del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las empresas cotizadas españolas han repartido 35.716 millones de euros entre sus accionistas en los nueve primeros meses del año, lo que se traduce en un alza del 22,27% frente al mismo periodo de 2025 y se acerca al resultado total de 2024, cuando la Bolsa fue testigo del desembolso de 37.860 millones.

Cabe destacar que en el cómputo total de 2025 las empresas cotizadas españolas repartieron 42.671 millones de euros entre sus accionistas, el mayor nivel de la serie histórica de BME, que comienza en 2018.

Así, y pese a meses de escasa remuneración a los partícipes como son agosto y septiembre, queda por delante el último trimestre, uno de los más exigentes a la hora de retribuir a los accionistas --el año pasado se abonaron 12.481 millones--, por lo que 2026 podría finalizar con un nuevo récord en cuanto al abono de dividendos.

Volviendo a septiembre, las empresas cotizadas españolas repartieron 439 millones de euros, lo que se traduce en un aumento del 96,86% en comparación con el mismo mes de 2025, cuando el total ascendió a 223 millones.

En este mes, caracterizado por una menor actividad en el ámbito de las retribuciones al accionista, solo han repartido dividendos Unicaja, Árima Real Estate, Aperam y ArcelorMittal.

El mercado español experimentó una corrección del 2,7% en el mes de septiembre, hasta situar el Ibex 35 en la cota de los 19.400 puntos, en un escenario marcado por la subida de las rentabilidades de los bonos soberanos a nivel mundial.