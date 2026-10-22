San Basilio (CNMV): "Las malas prácticas hacen que los inversores pierdan confianza en el sistema"

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, ha lamentado que las malas prácticas en los mercados financieros "hacen que los inversores pierdan confianza en el sistema".

Durante la inauguración de la jornada 'Finfluencers: Más allá del like" organizado por el supervisor bursátil, San Basilio ha remarcado que "es fundamental que el inversor minorista tenga confianza en el sistema", en un contexto en el que desde el organismo están luchando para que el inversor minorista "pierda el miedo" a entrar en los mercados de valores.

Por este motivo, el presidente del supervisor bursátil ha destacado que a los creadores de contenido financiero ('finfluencers') se les exige "una mayor responsabilidad", algo que justifica "condiciones legales que tienen que cumplir según el perfil que estén desarrollando".

San Basilio ha recordado que el marco de protección al inversor minorista ha evolucionado en las últimas décadas, pero en los últimos años está experimentando "una profunda transformación".

Estos cambios, continuó, están condicionados por la transformación digital, la aparición de nuevos productos, el mundo de los criptoactivos, los creadores de contenido, la inteligencia artificial y los nuevos canales, como las plataformas digitales.

Respecto a este último punto, la CNMV ha animado a colaborar juntos con el fin de reforzar la divulgación financiera en España. "Las plataformas llegan donde nosotros, la CNMV, no llegamos. En muchos casos, llegan donde los canales tradicionales no llegan", recalcó.

Dentro de este sector, el director de políticas públicas en España y Portugal de Meta, José Luis Zimmermann, ha cuantificado que en 2025 la tecnológica retiró 159 millones de piezas de contenido fraudulento, de los cuales aproximadamente el 92% antes de que se publicara en la plataforma.

A su vez, la vicepresidenta de la CNMV, Paloma Marín, ha puesto énfasis sobre la labor de los 'finfluencers' en que "una mayor capacidad de influir en las redes sociales debe ir acompañada de una mayor responsabilidad".

Marín ha apuntado que el mundo de la digitalización, y en concreto de las redes sociales, "ofrece nuevas oportunidades". "Somos conscientes de los nuevos riesgos que entraña esa participación mayor del inversor", recalcó.

"La protección del inversor es una tarea compartida por todos los que estamos participando en este mundo", afirmó.

En cuanto al ámbito de los criptoactivos, el subdirector de mercados secundarios de la CNMV, Raúl Navarro, destacó que provocan la amplificación de los riesgos a la inversión y se caracterizan por la elevada volatilidad, en muchas ocasiones asociada a la liquidez de los mismos.

"Por eso la calidad de la información es aún más importante que en el resto de inversiones", señaló, debido, principalmente, a la presencia "importante" del inversor minorista y a un ecosistema apoyado por la digitalización.