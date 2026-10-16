El valor de BBVA en Bolsa sube un 40% un año después de fracasar la OPA, frente al 4,3% de Sabadell

Archivo - (Foto de ARCHIVO) El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila (d), y el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu (i), - ALBERTO ORTEGA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La capitalización de mercado de BBVA en Bolsa acumula un incremento del 39,9% al cumplirse un año tras fracasar su oferta pública de adquisición (OPA) sobre Banco Sabadell, mientras que el del banco catalán apenas ha avanzado un 4,3% en ese tiempo, de acuerdo con los cálculos realizados por Europa Press.

Si nos atenemos al precio al que cotizaban las acciones el 16 de octubre de 2025, el día que fracasó la operación al no lograr un mínimo del 30% de aceptación entre los accionistas de Sabadell, la evolución es levemente diferente.

En ese momento, la acción de BBVA valía 15,715 euros, frente a los 22,99 euros registrados al cierre del jueves, un 46,3% más. En cambio, la acción de Sabadell ha escalado un 9,8%, hasta los 3,547 euros, frente a los 3,229 de entonces.

Sin embargo, estos cálculos no reflejan el valor total del banco como consecuencia de las acciones que se han ido amortizando a raíz de los programas de recompra que ambas entidades han ejecutado en este tiempo. Hace un año, BBVA contaba con unas 5.763 millones de acciones, por lo que su valor bursátil era de 90.570 millones de euros. Tras haber amortizado 252 millones de acciones, el capital social de BBVA está fijado hoy en 5.510 millones de acciones, con un valor en el mercado de 126.694 millones, lo que supone un 39,9% más que hace un año.

En el caso de Sabadell, el banco ha amortizado unas 255 millones de acciones, pasando de 5.023 millones a 4.768 millones de títulos. De esta forma, el valor en el mercado apenas ha subido un 4,3%, desde los 16.221 millones de entonces a los 16.913 millones contabilizados con los precios a los que cerraron las acciones este jueves.

Para valorar la evolución del precio de la acción no solamente hay que contar con el impacto de las amortizaciones de acciones propias, sino con el reparto de dividendos. En este último año, BBVA ha distribuido entre sus accionistas 1,29 euros por título, mientras que Sabadell ha repartido 0,57 euros entre sus dueños.

Teniendo en cuenta los repartos de dividendos, y sumando la evolución de la acción, un inversor que comprara títulos de BBVA hace un año y no haya vendido ha percibido una revalorización del 54,5%, mientras que en el caso de Sabadell es del 27,5%.

La cuenta de resultados de ambos bancos también recoge evoluciones diferentes. BBVA cerró el primer semestre del año (todavía no se han publicado las cuentas del tercer trimestre) con un beneficio de 6.051 millones, un 11,1% más. En cambio, Banco Sabadell vio reducirse sus beneficios en un 0,5%, hasta los 971 millones, teniendo en cuenta la aportación de TSB, que solo formó parte del grupo durante cuatro meses este año tras venderse a Banco Santander.

FRACASO DE LA OPERACIÓN.

La OPA de BBVA fracasó al ser aceptada solo por el 25,47% de las acciones con derecho a voto. La oferta se formulaba sobre todo el capital de la entidad catalana, aunque su eficacia estaba condicionada a obtener al menos la mitad de las acciones con derecho a voto de la entidad catalana.

Tras 17 meses desde su anuncio, BBVA no consiguió alcanzar el 50% de aceptación. Tampoco el 30% que le abría la posibilidad de renunciar al umbral mínimo del 50% y lanzar una segunda OPA en efectivo por el capital que no controlase.

El proceso se inició el 30 de abril de 2024, cuando BBVA comunicó a la CNMV que había propuesto a Sabadell una fusión, que el consejo de la entidad catalana rechazó. El 9 de mayo, BBVA formuló una OPA hostil sobre el 100% del capital.

Tras un largo proceso, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó la operación en segunda fase con compromisos el 30 de abril de 2025 y el Consejo de Ministros la autorizó el 24 de junio de 2025 con la condición de que ambas entidades mantuvieran tres años, prorrogables otros dos, personalidad jurídica y patrimonios separados.

CAMBIOS EN EL CAPITAL.

En este tiempo, y como consecuencia de la operación, también se ha reordenado en cierta medida el capital social del banco catalán. La gran consecuencia fue la salida del inversor David Martínez del consejo de administración, donde ejercía como consejero dominical. Posteriormente, redujo su participación en el banco por debajo del 2% del capital.

Dado que los accionistas no tienen que comunicar al regulador los movimientos por debajo del 3%, no es posible saber si Martínez mantiene algún tipo de posición en el banco catalán o si ya ha liquidado por completo su participación. David Martínez había apoyado públicamente el sentido de la fusión entre BBVA y Sabadell, frente al rechazo manifestado por el consejo de administración del que formaba parte.

Durante el proceso de la OPA, Zurich, con quien Sabadell mantiene un acuerdo de bancaseguros, decidió involucrarse en el accionariado. La operación se lanzó en mayo de 2024 y, tras el rechazo de Sabadell, Zurich se hizo con un 3% del capital en octubre de 2024. Gradualmente fue elevando su peso hasta situarse en el 4,95% que mantiene en la actualidad.

El nuevo 'núcleo duro' de Sabadell también incluye al grupo francés BPCE. Ambas entidades anunciaron la semana pasada un acuerdo en virtud del cual la firma gala compró un 7% en Banco Sabadell, con opción de alcanzar, pero no exceder, el 9,99%.

El grupo BPCE es dueño de Natixis, tiene una participación mayoritaria en la financiera Oney (el resto pertenece a Alcampo/Auchan) y el año pasado finalizó la adquisición en Portugal de Novobanco.

En el ámbito del negocio, ambas partes tienen voluntad de explorar una cooperación estratégica para "poner las capacidades de BPCE a disposición de los clientes de Banco Sabadell y generar valor adicional de forma conjunta", según explicaron la semana pasada cuando se anunció la alianza. Estos ámbitos de cooperación se centrarán en los negocios de banca corporativa y de inversión, 'leasing' de bienes de equipo, crédito al consumo y negocio internacional.