La afiliación de extranjeros sube en 84.200 cotizantes en septiembre y marca nuevos máximos

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La afiliación media de extranjeros subió en septiembre en 84.220 cotizantes respecto al mes anterior, un 2,3% más respecto al mes anterior, hasta situarse en un nuevo máximo histórico de 3.635.979 ocupados.

En el último año, el número de cotizantes extranjeros se ha incrementado en 547.637 ocupados, con un impulso interanual del 17,7%, según ha informado este miércoles el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La afiliación de trabajadores extranjeros, que ya supone el 16,2% del total de cotizantes, ha mostrado un especial dinamismo durante los nueve primeros meses del año, con una aceleración del crecimiento desde finales de abril, coincidiendo con la puesta en marcha del proceso extraordinario de regularización.

A 30 de septiembre el número de extranjeros que figuraban de alta en la Seguridad Social como consecuencia de este proceso ascendía a 421.306. De ellos, 326.256, el 77,4%, estaba encuadrado en el Régimen General de la Seguridad Social, mientras que 22.681 eran trabajadores autónomos.

Por sexo, el 60,2% eran hombres (253.490) y el 39,8%, mujeres (167.815).

Desde 2022, el número de afiliados extranjeros ha sumado más de 1,2 millones de ocupados. De hecho, más de la mitad del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros, concretamente el 52,3%, según ha destacado el Ministerio.

En términos desestacializados, septiembre se cerró con un nuevo máximo de 3.611.771 afiliados extranjeros, lo que supone 543.991 cotizantes más que un año antes.

Por nacionalidades, Marruecos sigue siendo el país con más afiliados a la Seguridad Social, con 425.064 cotizantes. Le sigue Colombia (387.371), Rumanía (338.810), Venezuela (250.468), Italia (221.980), Perú (146.079), China (138.572), Ucrania (84.831), Ecuador (84.120) y Honduras (82.941).

La tasa de crecimiento interanual es especialmente alta en trabajadores colombianos, con una subida del 53,1% y 134.332 afiliados más, así como en venezolanos, donde el ritmo de avance se ha acelerado al 20,9%, tras sumar 43.361 ocupados desde septiembre del año pasado.

UN TERCIO DE LOS AFILIADOS EXTRANJEROS, EN LA HOSTELERÍA

En consonancia con lo que ocurre con los trabajadores nativos, más de ocho de cada diez afiliados extranjeros se encuadran en el Régimen General de la Seguridad Social, con 3.082.875 trabajadores a cierre de septiembre, un 2,5% más que en agosto y un 19% más en valores interanuales.

Tienen un peso especialmente relevante en el sector de la hostelería, donde suponen un tercio de los ocupados (33,7% de los afiliados), pero también en agricultura (30,7%), construcción (27,9%), actividades administrativas (20,4%), y transporte, donde representan el 18,8%.

En el Sistema Especial del Hogar, los extranjeros suponen el 48,7% del conjunto de afiliados, mientras que en el Sistema Especial Agrario representan el 40,9%.

RÉCORD DE AUTÓNOMOS EXTRANJEROS

La afiliación de trabajadores por cuenta propia de otros países alcanzó a cierre de septiembre un nuevo máximo, con 546.242 personas, un 11,3% más que en septiembre de 2025 y un 1,6% por encima del dato del mes previo.

El Departamento que dirige Elma Saiz ha resaltado que este crecimiento es aún más relevante en sectores altamente cualificados, como telecomunicaciones y programación informática, donde ya representan más de un tercio de los ocupados en esta sección de actividad (33,7%).

También es relevante su peso en otras actividades, como actividades de los hogares (27,1%), hostelería (25,9%), actividades administrativas (20,3%), construcción (19,4%) y actividades inmobiliarias (18,5%).

LA TEMPORALIDAD ENTRE LOS EXTRANJEROS, EN EL 13,8%

El Ministerio ha resaltado además el "elevado" porcentaje de trabajadores extranjeros con contrato indefinido, un 86,2% del total, cifra que se sitúa 27,3 puntos por encima del promedio del periodo 2017-2021, previo a la reforma laboral (58,9%).

En paralelo, la tasa de temporalidad de los trabajadores extranjeros ha caído hasta el 13,8%, situándose por encima de la tasa de los nacionales (12,2%).