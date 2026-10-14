Díaz acusa al PP de querer recortar las pensiones y asegura que el sistema público no va a "petar"

Yolanda Díaz. - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha acusado al Partido Popular de pretender recortar las pensiones si llega al Gobierno, en respuesta a las declaraciones de la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, quien ha defendido que el actual modelo debe cambiar porque "no funciona" y "va a petar".

En un vídeo publicado en su cuenta de Bluesky, Díaz ha asegurado que la afirmación de Muñoz de que hay que ser "valientes" para cambiar el modelo de pensiones significa que si los 'populares' llegan al Gobierno, "van a recortar las pensiones".

En concreto, Muñoz dijo este martes que el sistema "va a colapsar" y propuso "ser valientes a la hora de tomar decisiones" porque "el modelo actual hay que cambiarlo".

No obstante, el mismo martes Feijóo prometió que revalorizará las pensiones conforme al IPC si llega a La Moncloa y "en ningún caso" va a cuestionar el sistema público de pensiones. Además, se comprometió a "garantizar" el futuro de las pagas de jubilación para los jóvenes.

Pero Díaz considera que Muñoz "lo ha dicho sin rodeos, sin cortarse" y ha resumido el programa del PP en tres medidas: "Más horas extras, salario mínimo y recortar las pensiones".

En este sentido, la ministra de Trabajo ha rechazado las advertencias de Muñoz sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones y ha asegurado que actualmente hay dos trabajadores y medio por cada pensionista, la mejor cifra en 30 años, según ha afirmado.

Asimismo, ha acusado al PP de querer privatizar el sistema de pensiones y ha afirmado que la formación "hace tiempo que habla y actúa como Vox". "Son absolutamente indistinguibles", ha señalado.

Además, ha recordado la gestión del Gobierno de Mariano Rajoy y ha afirmado que el PP gastó los 65.000 millones de euros del fondo de reserva de las pensiones mientras "prácticamente congeló" las prestaciones. Asimismo, ha criticado que no las revalorizara conforme al IPC real.

Frente a ello, ha destacado que el fondo de reserva cuenta actualmente con más de 15.000 millones de euros y ha defendido que el Ejecutivo ha subido las pensiones "como nunca se había hecho" en España.

Díaz ha señalado que, cuando el PP dejó el Gobierno, la pensión media de jubilación no alcanzaba los 1.100 euros mensuales, mientras que actualmente llega a los 1.576 euros, casi 500 euros más, según ha indicado. "Por tanto, no, las pensiones no van a petar", ha concluido Díaz.