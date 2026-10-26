Díaz asegura que la victoria de Lula "es una victoria de los trabajadores de Brasil y del mundo entero"

Archivo - La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con el presidente brasileño, Lula da Silva, en una imagen de archivo - TWITTER YOLANDA DÍAZ - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este lunes que la victoria del actual mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, es "una victoria de los trabajadores de Brasil y del mundo entero".

En un mensaje en su cuenta de Bluesky, recogido por Europa Press, la vicepresidenta Díaz ha subrayado que Lula "lo ha vuelto a hacer" al ganar la Presidencia de Brasil "contra los pronósticos y contra la maquinaria reaccionaria".

La ministra ha echado mano del portugués para felicitar a Lula por su victoria y expresar su orgullo por los resultados electorales y por Brasil. "Parabéns, companheiro", ha señalado Díaz.

En la misma línea, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado que la victoria de Lula "es una gran noticia para la democracia y los derechos de las personas trabajadoras".

"Y deja una reflexión, lo hace contra los tecnooligarcas, el algoritmo y la injerencia externa. Quieren quitarnos la esperanza, pero vamos a pelear cada derecho", ha añadido Álvarez en un mensaje en sus redes sociales recogido por Europa Press.