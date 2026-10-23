Díaz no da por perdido el registro horario y la reforma de pluses, que siguen los trámites reglamentarios

La vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz. - VERÓNICA LACASA

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, no da por perdido el registro horario ni la reforma de pluses salariales para que éstos no absorban las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ante la convocatoria de elecciones, y ha señalado que el Gobierno está siguiendo los trámites reglamentarios.

Tras las críticas de los sindicatos por la "falta de ambición" del Gobierno para sacar adelante algunas reformas comprometidas, como el control horario y la absorción de pluses y complementos salariales, Díaz ha explicado que las tramitaciones de los reglamentos están en curso.

"Pero es verdad que se han convocado las elecciones", ha argumentado la titular de Trabajo en declaraciones de los medios a su llegada a la visita del programa de Formación y Empleo TándEM.

En cualquier caso, ha reafirmado su defensa del registro horario, porque, según ha explicado, se realizan dos millones y medio de horas extraordinarias a la semana en España sin retribuir.

Díaz ha cargado contra las palabras del vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, quien afirmó hace unos días que el límite de horas extraordinarias en España "es más bajo que en países como Francia o Italia.

"A los trabajadores, a las trabajadoras, a las mujeres y a los jóvenes de este país, les pido que tomen nota, porque lo han dejado claro. Quieren que los españoles hagamos todavía más horas extras", ha enfatizado.