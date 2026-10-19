El Gobierno aprobará mañana un decreto con mejoras sociales para viudas y víctimas de violencia de género

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros de este martes aprobará un Real Decreto-ley, que requerirá su convalidación en un mes en la Diputación Permanente del Congreso, con distintas mejores sociales para colectivos como los viudos y viudas de parejas de hecho, víctimas de violencia de género y padres con menores que sufren enfermedades graves.

Así lo ha adelantado 'El País' y han confirmado a Europa Press en fuentes del Gobierno, que pretende seguir llevando al Consejo de Ministros diversas medidas sociales antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Entre otras medidas, la norma que verá la luz este martes y que ha sido diseñada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ampliará la prestación de incapacidad temporal para mujeres que sufren patologías asociadas a la menopausia.

Asimismo, el decreto extenderá el acceso a las pensiones de viudedad en caso de parejas de hecho, pues la existencia de hijos en común será suficiente para acreditar que se trata de una pareja de hecho.

Según el citado periódico, las solicitudes a las que se les denegó esta pensión en el caso de parejas de hecho podrán ser revisadas en los próximos 12 meses.

En el caso de las víctimas de violencia de género, el decreto establece que tendrán una prestación del 60% de la base reguladora hasta el día 20 de la baja y del 75% a partir de entonces. La empresa abonará el salario el día de la baja, pero a partir de entonces, la Seguridad Social será la que abone la prestación.

Para los padres que cuidan de menores con cáncer o enfermedades graves, la norma mejora la prestación para que los dos progenitores puedan recibirla de forma alternativa o simultánea. En casos de mayor vulnerabilidad, la prestación podrá mantenerse más allá de los 26 años cuando el afectado presente una dependencia de grado III o una discapacidad especialmente alta.

MEJORA DE LAS PENSIONES DERIVADAS DE ACTOS DE TERRORISMO

El decreto que el Gobierno llevará mañana al Consejo de Ministros mejora también las pensiones extraordinarias derivadas de actos terroristas, de forma que ninguna de ellas podrá situarse por debajo del equivalente a dos salarios mínimos (actualmente 2.442 euros mensuales), cifra un 36% superior a la existente ahora.

La norma mejora también la protección de los huérfanos por violencia de género, elevando tanto las prestaciones contributivas, con un suelo de dos veces el salario mínimo interprofesional (SMI), como las no contributivas, que podrán alcanzar hasta dos veces el SMI.

Se ampliará además el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, triplicándose la cuantía máxima de los anticipos por beneficiario (de 100 a 300 euros) y su duración, todo ello con el objetivo de proteger a los menores cuando un progenitor incumple sus responsabilidades.