Mueren 498 trabajadores en accidente laboral hasta agosto, nueve más que en 2025

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 498 trabajadores fallecieron en accidente laboral en los ocho primeros meses del año, nueve más que en el mismo periodo de 2025, lo que, en términos relativos, supone un aumento del 1,8%, según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La mayor parte de los accidentes mortales se produjeron por infartos y derrames cerebrales (170 fallecidos), golpes por la caída de un trabajador (67) y aplastamientos o amputaciones (64), entre las principales causas.

De acuerdo con los datos provisionales del Ministerio, los accidentes mortales en jornada de trabajo se incrementaron un 1,8% hasta agosto, con 405 fallecidos, siete más que en igual periodo de 2025, mientras que los siniestros 'in itínere' con resultado de muerte se incrementaron un 2,2%, con un total de 93 fallecidos, dos más que un año antes.

Dentro de los accidentes mortales en jornada de trabajo, el sector servicios registró el mayor número de fallecidos, un total de 182, uno más que entre enero y agosto de 2025.

Le sigue la construcción, con 120 accidentes mortales, nueve más que hasta agosto de 2025, y la industria, con 60 trabajadores fallecidos, once menos que en el mismo periodo del año pasado.

Por su parte, la agricultura fue el sector donde más subieron los siniestros mortales, con 43 muertos, un 22,9% más que entre enero y agosto de 2025.

443 FALLECIDOS ERAN ASALARIADOS Y 55 TRABAJABAN POR CUENTA PROPIA

La estadística de Trabajo revela además que de los 498 trabajadores que perdieron la vida en un accidente laboral hasta agosto, 443 eran asalariados, once menos que en igual periodo de 2025 (-2,4%), mientras que 55 fallecidos eran trabajadores autónomos, 20 más que en los ocho primeros meses de 2025 (+57,1%).

Del total de autónomos que perdieron la vida en accidente laboral, 50 lo hicieron en su centro de trabajo, 19 más respecto al mismo periodo de 2025 (+61,3%), mientras que cinco fallecieron en un siniestro 'in itínere', uno más que el año anterior.

SUBE EL TOTAL DE ACCIDENTES CON BAJA

Los accidentes con baja laboral aumentaron un 2,5% entre enero y agosto, hasta un total de 413.708, de los que 353.994 se produjeron en el centro de trabajo (+2,1%) y 59.714 fueron accidentes 'in itínere' (los que se producen en el trayecto de casa al trabajo o viceversa), con un aumento interanual del 4,8%.

Según la estadística de Trabajo, los accidentes graves en jornada laboral totalizaron 2.361 hasta agosto, un 3,3% menos que en igual periodo de 2025, mientras que los siniestros 'in itínere' de carácter grave fueron 617, 11 más que hasta agosto de 2025 (+1,8%).

Por su parte, los accidentes leves en jornada de trabajo aumentaron un 2,1%, hasta un total de 351.228, en tanto que los siniestros 'in itínere' calificados como leves subieron un 4,9%, hasta los 59.004.

Según los datos de Trabajo, hasta agosto se notificaron además 351.461 accidentes laborales sin baja en el puesto de trabajo, cifra un 1,3% inferior a la de los ocho primeros meses de 2025.