Pensionistas se manifiestan en Madrid para reclamar pensiones dignas, mejores salarios y acceso a la vivienda

1128211.1.260.149.20261024152028 Numerosas personas sostienen una pancarta con lema 'Subida de salarios y pensiones con el IPC real' durante una manifestación en defensa del sistema público de pensiones y el acceso a la vivienda, a 24 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Pensionistas de distintos puntos de España se han manifestado este sábado en Madrid para reclamar pensiones dignas, mejores salarios y acceso a una vivienda asequible, en una movilización convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe) en la que también ha participado el sindicato de inquilinas.

La manifestación ha reunido a 25.000 personas según la Delegación del Gobierno de Madrid, una cifra que los convocantes han elevado a 50.000 personas.

Entre sus principales reivindicaciones han figurado una subida del 6% de las pensiones para 2027, así como la defensa del sistema público de pensiones y el rechazo a su privatización.

La movilización ha contado también con la participación de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, que defiende la necesidad de unir las reivindicaciones de pensionistas y trabajadores ante el encarecimiento del coste de la vida y las dificultades para acceder a una vivienda.

La organización ha advertido de que el aumento del coste de la vida está "devorando los ingresos de millones de personas" y ha reclamado subidas de las pensiones y de los salarios que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido.

Asimismo, ha recordado que la crisis de la vivienda afecta también a las personas mayores, especialmente a quienes viven de alquiler o ayudan económicamente a sus familiares. Por ello, defiende que las dificultades para llegar a fin de mes no constituyen un conflicto entre generaciones, sino que requieren medidas que garanticen unas condiciones de vida dignas.

El portavoz estatal de Coespe, Damián Rodríguez, ha expresado su preocupación por el futuro de las pensiones tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. "Las pensiones cada día son menores con respecto al coste de la vida y se nota en nuestros hogares", ha lamentado.

Bajo lemas y pancartas en defensa de las pensiones públicas, los manifestantes han exhibido mensajes como 'Subida de salarios y pensiones con IPC real' y 'Blindar pensiones públicas', con los que han reivindicado la protección del sistema público y la recuperación del poder adquisitivo.

Asimismo, los manifestantes han reclamado medidas que garanticen el futuro del sistema público de pensiones y han exigido que las prestaciones mínimas se equiparen al salario mínimo interprofesional (SMI) y sean adecuadas al coste de la vida.

También han pedido la realización inmediata de una auditoría pública del sistema, al considerar que existen "muchas pensiones de miseria", y han instado al conjunto del arco parlamentario a proteger las pensiones públicas, a poco más de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre.