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MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un peón del sector metalúrgico de Guipúzcoa cobra por hora un 30% más que un ingeniero de Cuenca, según el informe 'La negociación colectiva en la industria y servicios del metal en 2052' elaborado por la patronal del sector, Confemetal, en el que se pone de manifiesto la dispersión en las retribuciones que recogen los distintos convenios provinciales del metal.

De hecho, los ingenieros que trabajan en el sector del metal de hasta 13 provincias españolas perciben una retribución por hora inferior a la que cobra un peón en Guipúzcoa, la provincia que mejor paga a esta categoría de trabajadores.

En concreto, un peón de la industria metalúrgica que trabaja en Guipúzcoa cobra 16,2 euros por hora, cantidad que supera lo que perciben por cada hora trabajada los ingenieros de Cuenca (12,47 euros), Badajoz (12,80 euros), Jaén (13,08 horas), Cáceres (13,19 euros), Lleida (13,25 euros), Ciudad Real (13,57 euros), Murcia (14,13 euros), Lugo (14,29 euros), Castellón (14,65 euros), Soria (15,13 euros), Ourense (15,31 euros), Salamanca (15,51 euros) y Almería (16,18 euros).

Confemetal explica que todos estos importes se basan en las tablas de los convenios colectivos provinciales de la industria siderometalúrgica de 2025 y, para calcularlos, se tiene en cuenta el salario base, el de grupo, pagas extras y determinados pluses, como el de transporte. Quedan fuera otros conceptos retributivos, como los que corresponden a circunstancias específicas de un puesto de trabajo, a las horas extras o a la antigüedad.

De acuerdo con este informe, en el sector del metal el salario por hora trabajada en la categoría de antiguo peón se situó en 2025 en una media de 11,96 euros, casi un 3,4% por encima de la cifra de 2024.

Es más, todos los grupos profesionales de los cuatro analizados en este estudio (antiguo peón, antiguo obrero, antiguo administrativo y antiguo ingeniero licenciado) incrementaron sus salarios por hora respecto a 2024.

La media estatal de la retribución por hora trabajada es de 13,06 euros para el oficial obrero, un 3,4% más que en 2024; de 13,56 euros para el oficial administrativo (+3,38%) y de 18,30 euros para el ingeniero (+3,36%).

GUIPÚZCOA, LA PROVINCIA QUE MÁS PAGA EN TODAS LAS CATEGORÍAS

Existen numerosas diferencias entre provincias sobre el salario por hora de cada grupo. Guipúzcoa y Navarra son las provincias que mejor retribuyen a los peones del metal (16,2 y 15,88 euros por hora, respectivamente) y Cuenca, Cáceres y Lleida las que menos les pagan (9,28 euros; 10,15 euros y 10,26 euros la hora, respectivamente).

En el caso de los ingenieros, Guipúzcoa, Girona y Pontevedra son las provincias que mejor les retribuyen, con un salario por hora de 27,71; 25,33 y 24,19 euros, respectivamente. En el otro extremo se encuentran Cuenca (12,47 euros) y Badajoz (12,80 euros por hora).

En la categoría de obrero, Cuenca (10,54 euros por hora) y Guadalajara (11,04 euros por hora) presentan las cifras más bajas, en contraste con Guipúzcoa y Navarra, donde más ganan, con 18 y 17,09 euros por hora, respectivamente.

Por último, dentro de la categoría de administrativo, Guipúzcoa y Navarra también son en las que más se paga (19,57 y 17,09 euros por hora, respectivamente). En el lado contrario, con los menores salarios por hora, se encuentran Cuenca (10,69 euros) y Cáceres (11 euros).

Desde 2019 hasta 2025, el salario por hora de los peones de la industria del metal ha aumentado un 20,8%, hasta una media de 11,96 euros, mientras que el salario de los obreros ha subido un 21,5%, hasta los 13,06 euros por hora en promedio.

Por su parte, el salario por hora de los administrativos de la industria del metal se ha incrementado desde 2019 un 21,7%, hasta los 13,56 euros de media en 2025, en tanto que el sueldo por hora de los ingenieros licenciados ha aumentado un 22,6% en este mismo periodo, hasta una media de 18,30 euros.

La negociación colectiva del metal se articula a través del Convenio Estatal del Metal (CEM), que establece el marco común del sector en materias como la clasificación profesional, la formación o la prevención de riesgos laborales, así como por una extensa red de convenios colectivos provinciales y autonómicos que adaptan las condiciones laborales a la realidad económica y productiva de cada territorio.

Este modelo da cobertura a un sector de 220.000 empresas y a más de dos millones de trabajadores vinculados a actividades tan diversas como la industria manufacturera, las instalaciones, el mantenimiento, la reparación o el comercio especializado del metal.