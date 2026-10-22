El BCE eleva en 59 puntos básicos el requerimiento de capital CET1 de Bankinter para 2027, hasta el 9,06%

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MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Banco Central Europeo (BCE) ha elevado el requerimiento de capital de máxima calidad (Common Equity Tier 1 o CET1) a Bankinter al 9,06% a partir del próximo 1 de enero de 2027, lo que supone un incremento de 59 puntos básicos respecto al nivel requerido para 2026 (8,47%), según ha informado este jueves la entidad financiera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De igual modo, la ratio mínima de Capital Total que se exige al grupo que encabeza Gloria Ortiz para el próximo año se eleva al 13,26%, frente al 12,63% aplicable en 2026.

A pesar de este incremento en las exigencias regulatorias, Bankinter ha remarcado que el supervisor bancario sitúa su perfil de riesgo "invariable respecto al de ejercicios anteriores" y mantiene a la entidad dentro del grupo de bancos españoles y europeos con el requerimiento de capital más bajo del sector. Asimismo, la entidad ha precisado que sus niveles actuales de capital se encuentran "muy por encima de los mínimos exigidos".

En concreto, tal y como recogen las cuentas de resultados presentadas por el banco naranja este mismo jueves, la ratio de capital CET1 alcanzó el 13,18% al finalizar el tercer trimestre, 24 puntos básicos (pb) más que al término del mismo periodo en 2025, y 459 (pb) por encima del mínimo exigido, hasta ahora, a Bankinter por el Banco Central Europeo (BCE), que es del 8,6%.

Bajo el nuevo 'colchón' exigido por la autoridad monetaria del euro, Bankinter todavía mantiene un diferencial en su favor de 412 puntos básicos.

900 MILLONES DE BENEFICIO EN LOS NUEVE PRIMEROS MESES DEL AÑO

La firma obtuvo un beneficio neto atribuido de 900,67 millones de euros hasta septiembre, lo que supone un alza del 10,99% más en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. El margen de intereses durante los nueve primeros meses del año registró una mejora del 5,68%, hasta los 1.761 millones de euros, apoyado en unos "mayores volúmenes de negocio y una buena gestión de los diferenciales", tal y como ha precisado la entidad financiera.

De su lado, el margen bruto, que agrupa la totalidad de los ingresos, se elevó un 6,49% interanual, hasta los 2.397 millones de euros, impulsado por impulsado por las buenas cifras de la línea de comisiones.

De este modo, las comisiones netas, las percibidas por los diferentes negocios y actividades menos las pagadas a los socios de la Red de Agentes y de Banca Partner, suman 650,73 millones de euros y representan un 12,86% más que a la misma fecha del año pasado.

"El Grupo Bankinter mantiene al cierre del tercer trimestre del año una sólida evolución de sus resultados, apoyada en el crecimiento de la actividad con clientes, la diversificación de los ingresos y una gestión disciplinada del negocio. La capacidad de combinar crecimiento rentable y fortaleza financiera permite al Grupo seguir generando valor para los accionistas en un contexto de mercado especialmente exigente", ha explicado la firma comandada por Gloria Ortiz.