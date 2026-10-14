Cuerpo no aprecia por ahora efectos de la guerra en el precio de los alimentos, pero estará "muy alerta"

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha destacado este miércoles que el encarecimiento de los costes energéticos derivado de la guerra en Irán aún no se ha trasladado al precio de los alimentos -cuya cesta ha bajado en torno a un 0,6% desde el inicio del conflicto-, aunque ha advertido de la necesidad de mantenerse "muy alerta".

En declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, el titular de Economía ha explicado que el repunte del Índice de Precios de Consumo (IPC) hasta el 4,9% en septiembre obedece al impacto del conflicto bélico en la energía y ha señalado que de aquí a final de año la evolución de la inflación va a depender en gran medida de cómo evolucionen los precios energéticos.

Cuerpo ha recordado que el Gobierno ha encomendado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que vigile la evolución de la cesta de alimentos en "todos los pasos" y "fases de esa cadena de valor", desde los productores hasta la llegada a los supermercados.

El ministro ha explicado que tras el estallido de la guerra de Ucrania ya se documentó cómo el incremento de los costes energéticos para productores y transportistas acababa afectando a los alimentos al cabo de entre 8 y 12 meses.

"Queremos anticiparnos en la medida de lo posible para intentar minimizar o incluso evitar ese efecto. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Que desde el inicio de la guerra el precio de la cesta de alimentos ha bajado, de hecho un 0,6% si no recuerdo mal, es decir, no ha habido la traslación de los precios a los alimentos, pero tenemos que estar muy alerta y por eso nos hemos querido adelantar también", ha argumentado.

PROTECCIÓN A SECTORES CLAVE Y DESCUENTO DE 20 CÉNTIMOS

El titular de Economía ha resaltado que las medidas anticrisis puestas en marcha por el Ejecutivo desde el 20 de marzo han conseguido "amortiguar la mitad del efecto sobreprecios que ha supuesto la guerra en Irán".

Asimismo, ha remarcado la prioridad de proteger a los hogares y a los sectores más afectados y más intensivos en consumo energético, como el transporte o la pesca.

En esta línea, Cuerpo ha indicado que el dato de IPC conocido este miércoles confirma, con la evolución del gasoil y la gasolina, que en el mes de noviembre se mantendrán los 20 céntimos de descuento por litro en gasolineras, lo que supone un "alivio para los bolsillos" de los ciudadanos.

De cara al invierno, ha añadido que las últimas medidas del Gobierno incorporan apoyos para rebajar el impacto en la tarifa de último recurso (TUR) del gas.

Preguntado por una eventual bajada del IVA de la luz, el ministro ha precisado que el marco de protección contempla que, si el precio de la electricidad sube por encima del 15% -al igual que ocurre en el caso de los carburantes o el gas-, se reducirán de forma automática los impuestos para amortiguar el golpe en la factura.

No obstante, Cuerpo ha aclarado que, según las cifras publicadas hoy, ni el precio de la luz ni el del gas han sobrepasado ese umbral del 15%, un límite que sí han rebasado la gasolina y el gasoil, activando la aplicación de las correspondientes medidas.