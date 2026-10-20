El déficit comercial se dispara más de un 30%, a 45.818,2 millones de euros hasta agosto

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El déficit comercial ha registrado un incremento del 30,5% en los ocho primeros meses del año, hasta los 45.818,2 millones de euros, según los datos del informe de comercio exterior de agosto publicados este martes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Las exportaciones españolas de bienes marcaron cifras récord en el acumulado de enero a agosto de 2026, al sumar 264.182 millones de euros, máximo histórico para este periodo, tras elevarse un 3,2% interanual. Por su parte, las importaciones registraron un crecimiento del 6,5%, hasta los 310.000 millones de euros.

La tasa de cobertura --cociente entre las exportaciones y las importaciones en porcentaje-- se situó en el 85,2% a cierre de agosto, lo que supone 2,7 puntos menos que un año antes.

Entre enero y agosto de este año se ha registrado un empeoramiento del déficit tanto energético como no energético. En concreto, el déficit no energético se disparó un 71,5%, hasta los 23.452,1 millones, mientras que el déficit de productos energéticos se elevó un 4,8%, hasta 22.366,1 millones.

Coincidiendo con la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde circulan gran parte de los barcos petroleros y gasistas, Economía resalta que las exportaciones energéticas se dispararon un 34,2%, a 20.762,7 millones, mientras que las importaciones crecieron un 16,9%, hasta 43.128,8 millones.

Los sectores con mayores superávits fueron: alimentación, bebidas y tabaco (10.735 millones de euros), otras mercancías (4.330 millones de euros) y semimanufacturas no químicas (4.204 millones de euros).

Los países respecto a los cuales la economía española registró los mayores superávits fueron: Portugal (12.921 millones de euros), Francia (11.792 millones de euros) y Reino Unido (9.264 millones de euros).

El número de exportadores regulares (aquellos que han exportado más de 1.000 euros en el año de referencia y en cada uno de los tres años inmediatamente precedentes) creció un 0,8% en el acumulado hasta agosto de 2026, hasta los 44.949 exportadores. Estos exportaron por valor de 254.107 millones de euros, lo que representa casi el 100% del total y un aumento del 3,1% respecto al mismo periodo del año anterior.

EL DÉFICIT COMERCIAL EN AGOSTO DE 7.813 MILLONES

El déficit comercial se situó en 7.813 millones de euros en agosto, condicionado por el mayor crecimiento de las importaciones, del 16,7%, hasta los 35.408 millones de euros, la segunda mayor cifra para este mes.

De su lado, las exportaciones españolas de bienes sumaron 27.595 millones de euros en agosto de 2026, un 13,3% más que en el mismo mes del año anterior. En términos corregidos de efectos estacionales y de calendario, las exportaciones crecieron un 10,9%.

Por sectores, destacaron en agosto los superávits en la categoría de otras mercancías (621 millones de euros), semimanufacturas no químicas (346 millones de euros) y alimentación, bebidas y tabaco (127 millones de euros).

El superávit comercial con la Unión Europea aumentó hasta 1.279 millones de euros, manteniéndose de forma ininterrumpida desde enero de 2017 (superávit de 1.161 millones de euros en agosto de 2025). Los mercados de destino donde se alcanzaron los mayores superávits en agosto fueron Portugal (1.598 millones de euros), Reino Unido (1.165 millones de euros) y Francia (790 millones de euros).

EXPORTACIONES A EEUU EN AGOSTO CRECEN UN 50,7% Y A CHINA, UN 41,5%

Los datos de comercio exterior reflejan que las exportaciones a Estados Unidos crecieron un 6% entre enero y agosto, hasta los 11.944,3 millones, al tiempo que las importaciones se recortaron un 0,1%, a 20,753,1 millones, dejando un déficit de 8.808,8 millones de euros, un 7,3% inferior respecto al del mismo periodo de 2025.

Solo en agosto, las exportaciones a Estados Unidos crecieron un 50,7%, hasta 1.461,4 millones, sobre todo por las ventas de medicamentos y bienes de equipo, y superan ya en un 4,8% el nivel de agosto de 2024, previo a los aranceles. Las exportaciones españolas al mercado estadounidense acumulan seis meses consecutivos de crecimiento.

De su lado, las exportaciones a China crecieron un 0,7% entre enero y agosto, con 5.383,5 millones, al tiempo que las importaciones se incrementaron un 11,1%, hasta 35.879,5 millones, dejando un déficit comercial de 30.496 millones, un 13,2% más.

Solo en agosto, las exportaciones a China aumentaron un 41,5%, hasta 680,9 millones, impulsadas por el mineral de cobre, y las dirigidas a los países del Mercosur un 7,1%.