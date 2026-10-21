La deuda pública se modera en agosto al 99,7% del PIB con un importe de 1,750 billones

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ratio de deuda de las administraciones públicas se situó en el mes de agosto en el 99,7% del Producto Interior Bruto (PIB), 3,1 puntos porcentuales (pp) menos que en el mismo período del año anterior, con un importe de 1,750 billones de euros, de acuerdo los datos publicados este miércoles por el Banco de España.

En términos absolutos, el saldo de deuda ascendió a 1,750 billones de euros en agosto de 2026, lo implica un crecimiento interanual del 2,9% y un incremento mensual del 0,3%, si bien el importe no alcanza los máximos históricos anotados el mes de junio de 2026, de 1,763 millones.

Según la estimación del Banco de España, la deuda continuaría en agosto, así como sucedió en julio, por debajo del 100% en relación al PIB, algo que no sucedía desde antes de la pandemia.

El Ejecutivo espera para el cierre del 2026 que la ratio de deuda pública rompa la barrera del 100% y se sitúe en el 99,3%, adelantando el objetivo de bajarla del 100% un año, ya que estaba fijado para la última parte de 2027.

Aunque en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo del Gobierno sí se recoge una senda descendente a lo largo de los próximos años, no se especifica en las proyecciones del Ejecutivo cuándo logrará España reducir su deuda por debajo de los niveles prudentes del 60% planteados por Bruselas.

CAE EL IMPORTE DE LA DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTOS

Por administraciones, el saldo de la deuda del Estado se situó en 1,598 billones de euros, con un incremento interanual del 3,3%, lo que supone un 91% del PIB. Para las otras unidades de la Administración Central, el saldo fue de 31.100 millones (1,8% del PIB), que representa una disminución del 8% respecto al mismo dato del año anterior.

Por su parte, el saldo de deuda de las Administraciones de Seguridad Social se situó en 136.177 millones de euros, un 7,9% más que un año antes y corresponde a un 7,8% del PIB.

Este incremento se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar su desequilibrio presupuestario.

Respecto a las administraciones territoriales, la deuda de las comunidades autónomas fue de 348.886 millones de euros en agosto de 2026, equivalente a un 19,9% del PIB, con una variación interanual del 2,5%, mientras que la deuda de las Corporaciones Locales se situó en 21.089 millones de euros en este mes (1,2% del PIB), un 7,1% inferior al importe registrado un año antes.

POR INSTRUMENTOS

En lo que respecta a la evolución de la deuda según instrumentos y plazos, todos los instrumentos han mostrado tasas de variación interanual positivas, excepto los préstamos con vencimiento superior a un año.

Así, los valores a largo plazo y los instrumentos con vencimiento inferior a un año registraron tasas de crecimiento interanuales positivas del 2,5% y el 25,5%, respectivamente, mientras que los préstamos con vencimiento superior a un año se redujeron en un 3,7%.