La Diputación Permanente se prepara para votar las ayudas al combustible y la condonación de los anticipios de la dana

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo (d) - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Permanente del Congreso, el único órgano parlamentario que permanece activo tras la disolución de las Cortes, votará este viernes, 16 de octubre, los decretos leyes que incluyen ayudas a los combustibles como consecuencia de la guerra de Irán y el que fija una condonación del reintegro de los anticipos a cuenta de las ayudas concedidas por la dana de 2024.

Esta será la primera reunión de la Diputación Permanente desde la convocatoria electoral. Este órgano tendrá que volver a reunirse al menos una vez para acoger el debate de convalidación de los dos decretos leyes sobre vivienda que el Gobierno volvió a aprobar, con modificaciones, tras decaer sus predecesores en el Pleno de la Cámara, el pasado 2 de octubre, provocando precisamente el adelanto de las generales.

Los dos decretos leyes sobre los que este órgano se pronunciará este viernes se aprobaron en el Consejo de Ministros del pasado 29 de septiembre, es decir, antes de la convocatoria electoral por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Como todo decreto ley, los textos tienen que ser remitidos en un plazo de treinta días a la Cámara Baja para que decida si los convalida o los deroga. Como ahora las Cortes están disueltas por el adelanto electoral, los textos se debatirán y votarán en la Diputación Permanente, que es el órgano encargado de ejercer las funciones del Congreso cuando este se disuelve.

La Diputación está conformada por un total de 69 de diputados, que se distribuyen así: 27 votos del PP, 25 del PSOE (incluyendo el de la presidenta del Congreso, Francina Armengol), seis de Vox y Sumar, respectivamente. ERC, Junts, Bildu y Podemos, formación esta última que representa en la diputación a todo el Grupo Mixto, tienen un voto cada uno.

AYUDAS POR LA CRISIS

Este órgano tendrá que decidir sobre el nuevo paquete, que incluye ayudas para hacer frente a la escalada de precios por la guerra en Irán, con medidas como la prórroga de las rebajas fiscales a la gasolina y al diésel hasta el 31 de diciembre, así como la limitación de la tarifa regulada del gas y de la bombona de butano.

El decreto establece que si el IPC de la gasolina o del gasóleo sube más de un 15% con respecto al dato del mismo mes del año anterior, la ayuda será de 20 céntimos por litro. El INE ha confirmado recientemente que el IPC ha rebasado ese porcentaje en septiembre, por lo que la ayuda al combustible será de esos 20 céntimos por litro.

Además de la rebaja al combustible, el decreto recupera dos medidas que estuvieron vigentes durante la fase álgida de la guerra en Ucrania: limita el peso de la cotización del gas en la fórmula de cálculo de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural, y establece un precio máximo de 19,55 euros para la bombona de butano.

La norma establece que el peso de la cotización del gas sólo podrá crecer un 35% con relación al valor vigente, de modo que el incremento final de la TUR se queda en el entorno del 15%. Esta actuación, al llegar el invierno y con la previsión del aumento del consumo por la calefacción, tendrá continuidad temporal. Así, en las siguientes revisiones trimestrales de la TUR el incremento máximo de la cotización del gas quedará limitado al 15%, hasta que se haya recuperado el déficit generado y se haya restablecido el equilibrio.

En el caso de la bombona de butano, aunque la fórmula de cálculo del precio máximo de venta del GLP envasado ya está limitada a una variación del 2% al alza o a la baja en cada revisión bimestral, se establece un precio máximo de 19,55 euros hasta el 30 de junio de 2027, preservando el acceso de los consumidores a un producto energético esencial cuyo precio máximo es actualmente de 18,84 euros. En este caso, el eventual déficit que se genere se recuperará siguiendo el sistema habitual.

SI LA ELECTRICIDAD SUBE MÁS DE UN 15% SE VUELVE A REBAJAR EL IVA

Además, se mantiene también la salvaguarda para la rebaja del IVA y del impuesto especial sobre la electricidad. Si el dato del IPC de septiembre de 2026 es un 15% superior al del mismo mes del año anterior, el IVA de la luz y el gas se reducirá del 21% al 10% el Impuesto sobre la Electricidad bajará del 5,1% al 0,5%.

Esta rebaja fiscal en el recibo de la luz se aplicará a quienes tengan potencias contratadas inferiores a los 10kW y a beneficiarios del bono social, al tiempo que la reducción del IVA aplica también al gas natural, briquetas y 'pellets' y la madera para leña.

A su vez, se amplían las reservas de gas natural licuado para el invierno y se refuerza el sistema de certificados de ahorro energético, además de las medidas que ya estaban en vigor hasta final de año.

PRÓRROGA AYUDAS TRANSPORTE TERRESTRE Y AYUDAS AL GASÓLEO AGRARIO

En cuanto a sectores con especial afectación, se prorrogan las ayudas para el campo y también para el transporte profesional por carretera.

En concreto, se prorroga durante todo 2026 las ayudas al transporte terrestre (devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos de 5 céntimos por litro, en octubre; 12, en noviembre, y 19, en diciembre) y apoyo al transporte marítimo y ferroviario.

Además, se extiende, hasta el 31 de diciembre, la ayuda al gasóleo agrario con una bonificación de 20 céntimos/litro y de la ayuda compensatoria a armadores de pesca.

Se abre también, como novedad, una nueva línea para el ferrocarril de mercancías con 15.000 euros de ayuda por locomotora diésel, algo solicitado por el propio sector. Se mantienen también las medidas sociales en materia, por ejemplo, de protección del empleo --empresas que reciban ayudas no podrán despedir--.

NUEVAS PETICIONES A LA CNMC: ENERGÍA Y CADENA ALIMENTARIA

Con el decreto se añaden dos peticiones adicionales a la CNMC. Una es la realización de un estudio sobre la formación de precios en el mercado mayorista y minorista, viendo el funcionamiento de la distribución y comercialización de la energía en toda la cadena de valor.

El otro estudio trata sobre el funcionamiento de la cadena de valor alimentaria y se solicita a la CNMC recomendaciones que nos permitan garantizar el correcto funcionamiento del mercado y la eficacia de las medidas que se están poniendo en marcha.

CONDONACIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE AYUDAS POR LA DANA

En ese Consejo de Ministros también se aprobó un decreto ley para reformar algunos apartados de la ley que concedía ayudas por las consecuencias de la dana entre octubre y noviembre de 2024.

En concreto, la norma fija una condonación del reintegro de los anticipos a cuenta de las ayudas reguladas en el artículo tres de la norma para evitar que la devolución de esas cantidades pudiera suponer "un nuevo perjuicio para personas que aún soportan las consecuencias de la catástrofe".

El Gobierno estima que perdonará unos 44,35 millones de euros y que el número de personas a las que les tocaba devolver todo o parte del adelanto son 2.771.

La condonación no es generalizada. Así, los perceptores obligados a devolver el anticipo sólo serán aquellos con una renta superior a los 42.000 euros anuales en 2025, o con un patrimonio que supere los 300.000 euros sin computar la vivienda habitual.