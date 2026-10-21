La eurozona ha capeado mejor de lo esperado la crisis energética, según el BCE

Archivo - FILED - 07 September 2022, Hessen, Frankfurt_Main: A "European Central Bank - Eurosystem" board stands in front of the ECB Tower. Photo: Andreas Arnold/dpa - Andreas Arnold/dpa - Archivo

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La economía de la zona euro ha soportado mejor de lo esperado la crisis de los precios de la energía causada por el conflicto en Oriente Próximo tras volverse "estructuralmente menos vulnerable" a las fluctuaciones de los precios de combustibles fósiles y a la contribución de factores como una sólida demanda global, el auge de la inversión en IA y el apoyo fiscal, según señalan economistas del Banco Central Europeo (BCE) en un artículo publicado por la institución, donde advierten de que estos amortiguadores "podrían no mantenerse, al menos en sus niveles actuales".

"A pesar del fuerte aumento de los precios de la energía a principios de 2026, la economía de la zona euro ha demostrado resiliencia", destaca la publicación, firmada por Óscar Arce, Gerrit Koester y Beatrice Pierluigi, recordando que, desde 2022, el PIB de la zona euro ha seguido una trayectoria ascendente moderada, a pesar de las sucesivas crisis.

Excluyendo los volátiles datos irlandeses, el PIB real de la eurozona en el segundo trimestre de 2026 se situó un 0,6% por encima del nivel alcanzado en el cuarto trimestre de 2025, mientras que, respecto del trimestre anterior, la economía del euro (excluida Irlanda) ha tenido un mejor desempeño del previsto, con una tasa de crecimiento estable de alrededor del 0,3% en cada uno de los últimos cuatro trimestres.

A este respecto, los autores consideran que la economía de la zona del euro "se ha vuelto estructuralmente menos vulnerable a las fluctuaciones de los precios de las materias primas energéticas fósiles", lo que explica por qué el impacto de la última crisis energética ha sido relativamente limitado hasta ahora, después de que empresas y hogares hayan mejorado su eficiencia energética y reducido su dependencia del petróleo y el gas a lo largo de las últimas tres décadas.

De este modo, destacan que la actividad económica se ha desplazado gradualmente hacia sectores con menor consumo energético, especialmente los servicios, lo que permite que la economía de la zona del euro dependa del petróleo solo la mitad que a principios de la década de 1990, reduciendo así el impacto de las crisis de suministro de petróleo en el crecimiento, el consumo y la inversión en la zona euro, lo que ha fortalecido la resiliencia de la economía.

"La transición ecológica puede reforzar este desarrollo, ya que una mayor proporción de energías renovables reduce la dependencia de los combustibles fósiles importados", señalan los economistas del BCE, añadiendo que, si bien Europa sigue expuesta a la evolución de los mercados energéticos mundiales, "su economía es ahora menos vulnerable" a las crisis de precios de los hidrocarburos.

Asimismo, destacan que este cambio está influyendo cada vez más en los precios de la electricidad en la región, ya que la expansión de la capacidad de generación renovable está reduciendo los precios mayoristas de la electricidad en muchos países, disminuyendo así la repercusión del precio mayorista del gas en los precios de la electricidad.

"En España, por ejemplo, donde la generación de electricidad renovable es particularmente alta, el porcentaje de horas en las que las centrales de gas fijan los precios de la electricidad ha caído de alrededor del 80% en 2020 a poco más del 20% en 2026, considerando los primeros nueve meses de cada año", apuntan para explicar el menor impacto de la crisis en los países con mayor participación de energías renovables y nucleares en el primer semestre de 2026.

De este modo, considera que la reciente crisis energética pone de relieve varias áreas donde una mayor adaptación podría fortalecer la resiliencia, como es el caso de la energía, con el fin de seguir avanzando en la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles importados para limitar la exposición de la economía a las perturbaciones geopolíticas y la volatilidad de los precios de la energía.

"Europa necesita avanzar en la transición verde", afirman, ya que no solo contribuye a la necesaria reducción global de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también aumenta la resiliencia de la economía europea.

Asimismo, señalan que una mayor integración de los mercados eléctricos de la UE, incluyendo más interconexiones transfronterizas e inversión en redes, "también sería beneficiosa" al permitir que la electricidad renovable más barata pudiera llegar donde se necesita, reduciendo la medida en que los precios del gas determinan los precios mayoristas de la electricidad.

APOYO PÚBLICO.

Por otro lado, el artículo sostiene que el sector público ha venido desempeñado un papel más importante en la economía en el período pospandémico, actuando como amortiguador frente al impacto de la crisis energética vinculada al conflicto en Oriente Próximo.

En concreto, mientras que las proyecciones de diciembre de 2025 preveían una política fiscal expansiva de 0,25 puntos porcentuales para 2026, esta ha aumentado gradualmente hasta alcanzar los 0,5 puntos porcentuales, duplicando así el apoyo fiscal previsto durante el año para la eurozona, reflejando principalmente un mayor gasto en defensa e infraestructuras en Alemania y, en menor medida, las medidas de apoyo fiscal de los países destinadas a amortiguar el impacto del aumento de los costes energéticos.

Sin embargo, los autores advierten de que "parte de este apoyo es temporal", ya que el margen fiscal es limitado en varios países y las proyecciones apuntan a un menor apoyo fiscal en los próximos años, por lo que "es posible que la política fiscal no pueda amortiguar futuras crisis en la misma medida".

En cualquier caso, a pesar de la resiliencia demostrada, los autores advierten de que las perspectivas para la economía de la región son muy inciertas y la zona del euro se enfrenta a importantes riesgos a la baja para el crecimiento, incluyendo una mayor escalada de los conflictos geopolíticos, la interrupción de las cadenas de suministro de energía, un empeoramiento del sentimiento de los mercados financieros y un resurgimiento de las tensiones comerciales o la recurrencia de fenómenos meteorológicos extremos.