La inflación de la eurozona y la UE escaló en septiembre al 3,8%, en máximos de tres años

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las tasas de inflación interanual de la zona euro y para el conjunto de la Unión Europea (UE) se situaron en septiembre en máximos de tres años, después de que ambas referencias subieran hasta el 3,8%, seis décimas por encima de las respectivas lecturas en agosto, según ha confirmado Eurostat.

En concreto, el aumento del coste de la vida del 3,8% interanual en la zona euro y los Veintisiete representa la mayor tasa de inflación en las dos áreas desde septiembre de 2023, cuando los precios subieron un 4,3% en la zona euro y un 5% en la UE.

En el caso de la eurozona, la aceleración de la inflación en septiembre reflejó el encarecimiento interanual del 18,9% de la energía, frente al 14,3% del mes anterior; mientras que los alimentos frescos subieron un 4%, frente al 2,7% del mes anterior.

De su lado, el precio de los bienes industriales no energéticos aumentó en septiembre un 1,1% interanual, frente al 1,2% de agosto, mientras que los servicios se encarecieron un 3,2%, dos décimas más que el mes anterior.

De tal manera, al excluir el impacto de la energía, la tasa de inflación de la eurozona se situó en el 2,3%, frente al 2,1% de agosto. De su lado, la tasa de inflación subyacente, que además de la energía también deja fuera el impacto de los alimentos frescos, el alcohol y el tabaco, fue del 2,5%, una décima más.

Entre los Veintisiete, las menos subida de precios interanuales se registraron en Suecia (1%), Hungría y Dinamarca (ambas con un 2,1%), mientras que las más altas se observaron en Rumanía (6,5%), Lituania (6,1%) y Bulgaria (5,6%).

En el caso de España, la tasa de inflación armonizada en septiembre escaló al 5% desde el 4,6% de agosto y fue la más alta entre las grandes economías del euro, ya que en Francia registró un 3,4%, mientras que en Alemania fue del 3,3% y del 4,2% en Italia.

De este modo, el diferencial desfavorable para España respecto del promedio de la eurozona alcanzó en septiembre los 1,2 puntos porcentuales, frente a 1,4 puntos porcentuales en agosto.